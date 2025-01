Adelantan decepción amorosa de Andrés Caniulef en Palabra de Honor: «Mis sentimientos hacia ti son de amistad»

La noche de este martes se estrena un nuevo capítulo de Palabra de Honor, el que estará marcado por una actividad de confrontaciones, durante la cual se vivirá un divertido momento entre dos participantes.

Esto porque, llegado su turno, Josué Bernal llamará a Andrés Caniulef para hacerle una aclaración sobre la relación que mantienen al interior del encierro.

«A lo mejor te voy a romper un poco el corazón, pero aunque al principio te di cierta libertad de jugar o coquetear conmigo, me he dado cuenta de que te estás enamorando de mí. Quiero que tengas claro que mis sentimientos hacia ti son de amistad. Quería decírtelo antes de que te sigas ilusionando, porque no quiero hacerte daño», le confesará el español al periodista.

Fingiendo que llora, Andrés Caniulef le contestará a Bernal que lo aprecia mucho como amigo y le parece muy atractivo que sea tan abierto a jugar. «Trataré de evitar que mi corazón lata tan fuerte cuando te veo pasar», le asegurará, ante las risas de sus compañeros.

La molestia de Gala Caldirola en Palabra de Honor

Cuando Josué diga, bromeando, que con esto a Andrés lo estaba mandando «a la friendzone también», Gala Caldirola se molestará con el chiquillo, con quien mantiene un vínculo al interior de Palabra de Honor.

«El ‘también’ sobraba, no te vengas tan arriba tampoco. No seas tan prepotente, lo de nosotros fue friendzone mutua, 50/50, no hagas ver como si tú me hubieras mandado», se quejará, interpretando sus palabras como una referencia a ella.

«No es un comentario que corresponde. Su forma de ser es minimizar a la gente. Que escriba su nueva historia con la Javi o con quien quiera, yo sólo estoy para la incomodidad, para las dudas», se lamentará luego Caldirola, nuevamente decepcionada de Josué.