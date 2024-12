María Luisa Godoy se confiesa tras revelar duro diagnóstico de cáncer: «Es lo que tuvo la Javi Suárez»

La jornada de este lunes se publicó un adelanto de la entrevista de María Luisa Godoy con la revista Velvet, en la cual confesó que en octubre pasado recibió el diagnóstico de melanoma maligno, un tipo de cáncer que la tuvo angustiada por varias semanas.

«Nunca me imaginé que fuera una opción que pudiera tener algún tipo de cáncer» y «me angustió mucho pensar en un mal escenario para mis niños», es parte de lo que señaló la comunicadora.

Y ahora es que, aprovechando su rol en el ‘Buenos Días a Todos’, es que María Luisa Godoy aprovechó de referirse más en profundidad a lo que vivió, además de agradecer por todo el cariño que ha recibido.

«Gracias, gracias, gracias por todas las muestras de cariño, los mensajitos que me llegaron ayer. De verdad que me emocionó mucho y me tocó el corazón», afirmó la animadora del matinal de TVN.

Los detalles del diagnóstico de María Luisa Godoy

Tras esto, es que María Luisa aprovechó de contar algunos detalles. «Me encontraron un melanoma, que gracias a Dios me lo sacaron rápidamente. Un melanoma es un cáncer a la piel, un cáncer súper agresivo, es lo que tuvo la Javi Suárez, pero yo lo pillé muy a tiempo».

«El llamado es a aplicarse protector solar porque es un cáncer a la piel producto del sol, aunque el estrés y otras cosas también influyen, pero es un cáncer a la piel», continuó.

Por otro lado, aprovechó de hacer una reflexión sobre el vivir de manera adecuada. «Se han fijado que uno siempre dice, la salud y el amor son lo esencial, pero no reparamos a veces, porque uno vive la vida tan rápido, de lo relevante que es tener salud, de lo que es sentirse bien».

«Esta vida es tan corta y uno no se da cuenta… y un día vas a estar postrado y la vida se terminó. Y por eso agradecer es algo que hay que hacer todos los días y vivir cada día como si fuera el último», aseguró María Luisa Godoy.

Para cerrar, señaló que «yo lo digo en la entrevista, lo efímera que es la vida, pero que es una oportunidad cada día para ser mejor persona, para hacer las cosas mejor, para verla de manera distinta».