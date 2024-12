Gissella Gallardo aclara los motivos de su renuncia a Sígueme: «Estoy con mucha tristeza»

Hace unos días se confirmó la salida de Gissella Gallardo de ‘Sígueme’, por lo que empezaron a circular especulaciones de que la habían despedido por pedir dos meses de vacaciones, algo que salió a desmentir rápidamente.

Pero durante la jornada de este martes 31 de diciembre, dio a conocer los verdaderos motivos que la llevaron a renunciar al programa de farándula, donde hoy la veremos por última vez en su despedida tras siete meses.

Los motivos de la renuncia de Gissella Gallardo

En conversación con LUN, Gissella Gallardo señaló que «esta decisión pasa ciento por ciento por temas personales. Llevo tres años sin parar desde que mi papá se enfermó, otros temas más personales, familiares y emocionalmente estoy muy cansada. Como que mi cabeza ya está en otra. Necesito vacaciones».

«Necesito un espacio para mí y no me gusta jugar con la gente. En el programa se han portado muy bien conmigo y no es justo para ellos que yo no esté al ciento por ciento», continuó la periodista.

Junto con esto, afirmó que su reconciliación con Mauricio Pinilla no tiene nada que ver con su decisión. «Esto no tiene que ver con mi vuelta, para nada. Es más, él me ha apoyado siempre, desde que me metí a la televisión para Top Chef VIP. Pasa por un tema mío».

«Todavía estoy con mucha tristeza, con mucha pena porque tuve muy poco tiempo para mí, para procesar todo desde lo de mi papá (que falleció en enero de 2023), tener que estar con los niños, apoyar a Mauricio», admitió Gissella Gallardo.

Siguiendo por esta línea, señaló que «ando con mucha pena, debe ser la fecha. Quizás es lo que me dijo la psicóloga, que no he vivido el duelo de mi papá y duelos de muchas otras cosas. Han sido muchas situaciones que me tienen cansada».

«Siento que no me he dado el tiempo de sufrir a mi papá, de sanar cosas mías y siento que es el momento de hacerlo ahora. Poder hacerlo con calma y no faltando a mi trabajo por eso». Además de confesar que «iba a hacer un viaje sola en noviembre, pero no pude. Así que ahora me voy a la playa y a mí la playa me sana, me relaja. Puedo pensar con claridad».