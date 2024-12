Gissella Gallardo asegura que Maite Orsini estuvo con Mauricio Pinilla: «Le gusta meterse en las relaciones»

Gissella Gallardo, ex del futbolista Mauricio Pinilla, en el programa «Sígueme» de TV+. Recordó el episodio de romance que tuvieron Pinilla junto a la diputada hace más de una década, cuando ellos aún estaban juntos. Esto habría ocurrido antes del suceso de las «Arañitas». Aproximadamente en el año 2008.

Durante el programa, contó que cuando Orsini participaba de «Calle 7», un amigo le contó sobre el romance que estaban teniendo mientras ellos estaban en malas condiciones. «Para Mauricio era una y nada más. Un ratito y chao, salieron dos veces con suerte, pasó lo que tenía que pasar y sería».

De tal forma señaló que «Esta niña lo seguía buscando, le gusta meterse en las relaciones» Así mismo, la Periodista Gissella Gallardo indicó que se encuentran en un momento en el que están intentando volver con Mauricio.

Cuando se hizo pública la relación de la diputada con Jorge Valdivia, Pinilla dijo «Pobre Jorge».

Mauricio Pinilla en la actualidad

El exfutbolista contó que está en un momento de su vida en donde está centrado en su familia, además de intentar retomar su relación con Gissella Gallardo. «Ella me acompañó, me cuidó, estando separados y juntos, cada vez que yo la he estado cagando, me ha abierto las puertas de su casa» confesó Pinilla.

Felicitó el éxito de su expareja, quien ha podido trabajar más a diferencia de cuando estaban juntos. Más adelante Mauricio Pinilla compartió las emotivas palabras que le dirigió a Gissella Gallardo «no quiero que te pierdas la mejor versión de Mauricio Pinilla».

«Cuando te das cuenta de lo que realmente importa, comienzas a hacer las cosas bien, es cuando muestras tu mejor versión, tanto como padre y como pareja. Nos ha costado retomar, pero estamos en buen camino», confesó el exfutbolista.