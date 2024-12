Esposo le pide el divorcio a su mujer por besar a Romeo Santos en un concierto

El pasado 1 de mayo comenzó la gira de Aventura ‘Cerrando Ciclos’, la última que harán con su formación original y que lo tiene recorriendo varios países, donde sin duda dejan la escoba.

Para los fans del grupo, es conocido que durante los conciertos, Romeo Santos es caracterizado por subir al escenario a distintas mujeres. Con las que baila, coquetea e incluso besa.

Fue en esta ocasión cuando se encontraba de paso por Colombia, en donde subió al escenario a una mujer, de nombre Miriam Cruz. Ambos se besaron y Miriam perdió su matrimonio de una década.

Este suceso generó una ola de comentarios, con algunos criticando la actitud de la mujer y de Romeo Santos, mientras que otros defendiendo que se trató solo de un beso.

Los dichos de Miriam

En un video que grabó posteriormente la mujer, expresó «Tengo que reconocer que este logro tuvo un costo muy alto: la ruptura de mi matrimonio de 10 años. Reconozco que me dejé llevar por los nervios y la emoción, sin medir cómo esto podría afectar a mi familia. Hoy me invade una profunda tristeza al darme cuenta del impacto que ocasioné, pero debo ser responsable de mis actos y respeto su decisión», según informó Infobae.

Y también, aprovechó de pedirle disculpas a su esposo «Aunque él no estuvo presente, sé que los videos llegaron a sus manos, y lamento profundamente el malestar que esto le provocó… De corazón, lo siento mucho. Y nunca fue mi intención herirlo. Ojalá que algún día pueda perdonar el mal momento y aún no estemos juntos, la paz, el amor y la unión no les falte a nuestros hijos».

Posteriormente, se dio a conocer la identidad del hombre afectado, quien hizo público en redes sociales sus descargos. «El beso fue el detonante más no el motivo», «no digas cosas sin conocer la relación de los dos, Daysha sabe que no es por inseguro». Expresó el hombre tras ser catalogado como un hombre inseguro por los comentarios en redes sociales.

Los seguidores de la mujer deberán estar atentos para ver si la relación cambia y si deciden darse otra oportunidad.