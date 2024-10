Sorpresa en ¿Ganar o Servir? por inesperada renuncia de participante: «No puedo seguir aquí si no soy feliz»

Una nueva jornada de eliminación se vivió la jornada de este jueves en ¿Ganar o Servir?, la que tuvo un inesperado vuelco, luego de que una de las participantes más queridas decidiera renunciar al reality y cederle su lugar al perdedor.

Todo comenzó cuando a Faloon Larraguibel y Botota Fox les tocó enfrentarse por permanecer una semana más en el encierro, resultando con la ex chica Yingo como ganadora. En ese momento, Fran Maira tomó la palabra y comentó algo que los dejó a todos en shock: que renuncia al reality.

«Quiero darle mi lugar hoy a Botota. Necesito ser honesta conmigo misma, y siento que he cumplido un ciclo aquí, y que ya terminó. Ha sido una experiencia increíble para mí, pero Botota y Faloon merecen quedarse aquí», comunicó la joven, para la sorpresa de sus compañeros.

La renuncia de Fran Maira a ¿Ganar o Servir?

Consultada por Sergio Lagos y Karla Constant sobre si su decisión tiene que ver con la salida de Austin, Fran Maira confesó que no. «En estos últimos días he sentido que mi mente y mi corazón no están aquí. Creo que lo he dado todo y más, he creado una historia muy linda, y todos tenemos un ciclo y un fin… y creo que este es el mío».

Al respecto, Rai comentó que está triste por la partida de su amiga. «Te amo y no estoy feliz con tu decisión, pero si es lo que necesitas, vamos con todo. Estoy aquí por ti, ahora y siempre». A lo que le respondió: «Amigo, tenía que seguir mi corazón. No puedo seguir aquí si no soy feliz. Necesito volar».

Oriana se despidió de Fran comentándole que se queda con lo mejor de su amistad. «Afuera verás que siempre fui una niña buena. Pero, por mí, feliz de verte afuera. Te darás cuenta que nuestra relación fue muy real y genuina», le contestó Maira.

Pangal Andrade, en tanto, le comentó a Fran que se va a arrepentir de su decisión. «Yo también creo. Pero es lo que siento», le respondió ella.

Por su parte, Botota agradeció el gesto de la ex Gran Hermano. «Estaba muy bajoneado y sentía que me podía ir yo, me sentía alejado del grupo. Pero gracias a la Fran puedo seguir en competencia».