Polémico ex Amor Ciego es el nuevo confirmado de Palabra de Honor: «Me sigo considerando una persona frontal»

Tan solo unos minutos atrás, Canal 13 confirmó a un nuevo participante para Palabra de Honor, uno que ya sabe bien los que es el formato reality show y que sin duda promete dejar la grande en el encierro.

Estamos hablando ni más ni menos que de Félix Soumastre, quien se hizo conocido gracias a su polémico paso por ‘Amor ciego’, donde se disputó el amor de Cari Bastías con Edmundo Varas. Y ahora tendrá su esperado regreso al formato a 16 años de dicho programa.

Aunque en ese entonces era reconocido como un personaje confrontacional, protagonizando momentos tan icónicos como el del cara a cara con el «Tranquilo papá», a sus 44 años, dice estar más maduro que antes. «Ahora soy padre de una niña de seis años, y ella es lo más importante para mí. Me sigo considerando una persona frontal, pero aprendí que hay batallas que es mejor no dar, y hoy el precio de mi tranquilidad es invaluable».

Félix Soumastre y su paso por Palabra de Honor

“Me siguen pareciendo fascinantes la ironía y el sarcasmo, porque es reírse de alguien que está hablando alguna tontera o alguna estupidez, sin que esa persona se dé cuenta que te estás riendo de él o de ella. Así, en vez de ser desagradable, prefiero contestar algo gracioso que desarme. Creo que esa ha sido la evolución natural de mi personalidad confrontacional”, sostiene.

Egresado de Periodismo, Félix Soumastre lleva más de 10 años trabajando como consultor comunicacional de distintas empresas. Pero su pasión sigue siendo la música. «Soy DJ y soy productor de música electrónica desde el año 98, y he recorrido todo Chile tocando. Y aunque soy periodista y tengo mi especialidad, la música no me va a abandonar nunca».

En “Palabra de honor”, Félix dice que espera simplemente pasarlo bien, sin complicarse con las reglas. “Soy cero disciplinado. Las únicas reglas que soy capaz de seguir son las de la música, pero creo que las reglas se hicieron para romperlas. Me va a costar levantarme muy temprano, porque por la pega de DJ soy más bien noctámbulo, y mis presentaciones habitualmente son desde las 3 de la mañana. Pero igual sagradamente todas las mañanas voy a dejar a mi hija al colegio”, explica.

Y, consultado sobre posibles compañeros de encierro con los que podría encontrarse, dice estar muy entusiasmado de compartir con Sergio Rojas. “Sé que me reiré mucho con él, lo conozco y me cae muy bien. También si entrara Edmundo me encantaría, seríamos como Tom y Jerry o como Pinky y Cerebro, donde yo sería Pinky, por supuesto. Lo encontraría muy surrealista”, ríe.