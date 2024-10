«No alcancé a salir de una pena, para comenzar a vivir otro duelo»: Paulina Urrutia revela diagnóstico de cáncer

A principios de octubre, Paulina Urrutia generó preocupación entre el público, luego de que reapareciera ante los medios, a la salida de un conversatorio en Neurofest, donde se le podía ver con un pañuelo en la cabeza. Lo que desató todo tipo de especulaciones sobre su estado de salud.

Es en este contexto que, unos minutos atrás, TV+ compartió un adelanto de la entrevista exclusiva que dio la actriz a Claudia Conserva en ‘Mija’, donde confirmó que la diagnosticaron de cáncer de mama triple negativo.

De acuerdo a lo consignado por La Cuarta, Paulina Urrutia, recordó que «supe de esto, que eso es lo simbólico, no sé, justamente, el día siguiente de haberse cumplido un año de la partida de Augusto». Haciendo referencia a su esposo Augusto Góngora, quien falleció a causa del Alzheimer, en mayo del 2023.

Siguiendo por esta línea, agregó: «Fue impactante para mí, yo no alcancé a salir de una pena, para comenzar a vivir otro duelo, ¿me entiendes?, eso fue lo impactante». Además de señalar que «realmente impresionante la fuerza, la capacidad de las mujeres, de soportar estos procesos. Yo debo ser sincera, que yo me he visto en las cuerdas».

Las emotivas palabras de Claudia Conserva a Paulina Urrutia

Hay que mencionar que, durante la mañana de este viernes, previo a la publicación del adelanto de la entrevista, Claudia Conserva subió una foto junto a Paulina Urrutia en Instagram, donde le dedicó unas sentidas palabras, destacando su sonrisa.

«Gracias amiga por confiar, por tu honestidad, valentía, templanza, por tu sonrisa, a pesar de la adversidad, por tu sencillez, tu resiliencia. Te admiro Pauli! #tevamosallenardeamor», escribió.

Por último, se debe mencionar que la entrevista a Paulina Urrutia se estrena este viernes a las 20:30 horas, a través de las pantallas de TV+.