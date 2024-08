Oriana Marzoli acusa a Pamela Díaz de amenazarla con un cuchillo en ¿Ganar o Servir?: «Jamás había vivido un acto tan violento»

Varios meses atrás se filtró que Pamela Díaz y Oriana Marzoli protagonizaron una dura pelea al interior de ¿Ganar o Servir?, la que casi llega a los golpes y terminó con la española dejando el encierro por unos días.

Hay que mencionar que hasta el momento no se ha mostrado esta discusión, pero en las últimas horas, la polémica chica reality lanzó unas duras acusaciones en contra de La Fiera.

A través de su canal de difusión, Oriana Marzoli escribió un largo texto, en el que acusó que Pamela Díaz la amenazó ni más ni menos que con un cuchillo carnicero. A pesar de que luego borró los mensajes, el portal Infama publicó las capturas de su relato.

La dura acusación de Oriana Marzoli contra Pamela Díaz

«A ver si con suerte no editan la discusión con esa persona, у muestran cómo agarra con sus manos el instrumento que se utiliza para cortar carne (bien grande). Y se lo tiene que quitar uno de sus amigos de las manos», comenzó relatando la ex de Luis Mateucci.

Siguiendo por esta línea, Oriana Marzoli agregó: «Un acto tan violento, que por eso decidí, por voluntad propia, irme 3 días del reality». Se debe mencionar que, de acuerdo a las filtraciones, la joven dejó ¿Ganar o Servir?, durante el tiempo que le quedaba a Pamela Díaz al interior.

«Realmente jamás me había encontrado en una situación parecida. Y fíjate que antes también se me había acercado demasiado y me empujaba con su cuerpo (barriga y pecho)», afirmó la influencer.

Junto con esto, destacó que aquello «debería estar prohibido, y con su cara pegada a pocos cm de mi cara, pero no le bastó solo eso. Tuvo que coger un cuchillo carnicero».

La española abandonó el reality por varios días

«Me dio muchísimo miedo, os lo juro por Dios. Imaginaos lo que puede ocurrir. Decidí irme (del reality) porque creía que ya la situación se le había ido de las manos a esa persona y gracias a la producción, me pude ir para que no tuviésemos que correr ese riesgo», afirmó Oriana Marzoli.

Además, señaló que «por cierto, lo cogió una primera vez, se lo quitó un Partner (uno de sus amigos) y volvió a cogerlo. Entró producción y le pidieron que se fuese fuera, no quiso, y yo, por voluntad propia, si salí».

«Os puedo jurar que jamás había vivido un acto tan violento y terrorífico. Vamos, de película de terror, cuando alguien coge un cuchillo así de grande en sus manos», cerró su relato.