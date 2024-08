Días feriados en Chile 2024: ¿Cuánto falta para el próximo descanso?

¡El tiempo pasa volando! No nos dimos ni cuenta y ya estamos en el octavo mes del año. Por lo mismo, la batería va bajando y el cansancio es cada vez más notorio.

En este contexto, es que las personas se preguntan cuando es el próximo feriado en Chile, ya sea para descansar o disfrutar de un lindo día en familia, muchas personas esperan el ansiado día festivo y a continuación te daremos los detalles.

¿Hay un feriado en agosto? La respuesta es sí, y queda muy poco para la fecha.

Próximo día feriado

El próximo feriado en Chile es el día jueves 15 de agosto. En esa fecha se conmemora la Asunción de la Virgen.

No obstante, este no es irrenunciable. Esto significa que el comercio tendrá un funcionamiento normal. Por otro lado, si los trabajadores podrán descansar o no, dependerá de sus trabajos y funciones de sus empleadores.

Asimismo, luego de este feriado llega un fin de semana largo muy esperado, nos referimos a las fiestas patrias. No olvidemos que el miércoles 18 y el jueves 19 de septiembre son feriados en Chile, a eso se le suma un feriado añadido que será el día viernes 20.

Por lo tanto, las Fiestas Patrias de este año se vienen con todo, ya que se podrá disfrutar de cinco días libres seguidos, si es que consideramos el sábado 21 y el domingo 22 de septiembre.

Listado de feriados 2024

Luego de agosto quedan más feriados, a continuación te dejamos un listado con todos estos días para que te vayas organizando desde ya para tus próximos panoramas.

Miércoles 18 de septiembre : Conmemoración de la primera junta de Gobierno (es feriado irrenunciable).

: Conmemoración de la primera junta de Gobierno (es feriado irrenunciable). Jueves 19 de septiembre : Día de las Glorias del Ejército (es feriado irrenunciable) .

: Día de las Glorias del Ejército . Viernes 20 de septiembre : Corresponde a un feriado añadido por Fiestas Patrias.

: Corresponde a un feriado añadido por Fiestas Patrias. Sábado 12 de octubre: Encuentro de dos Mundos.

Encuentro de dos Mundos. Domingo 27 de octubre: Feriado por elecciones.

Feriado por elecciones. Jueves 31 de octubre : Día nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

: Día nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Viernes 1 de noviembre : Día de Todos los Santos.

: Día de Todos los Santos. Domingo 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción.

: Día de la Inmaculada Concepción. Miércoles 25 de diciembre: Navidad (feriado irrenunciable).