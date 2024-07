Yuhui sacó las garras en fuerte encontrón con Sebastián Ramírez en Gran Hermano: «Cállate conche…»

La noche de este martes se vivió uno de los capítulos más polémicos de Gran Hermano, que estuvo marcado por los coletazos que dejó la discusión entre Michelle Carvalho y Yuyuniz Navas. Pero que tuvo como mayor protagonista a Yuhui Lee.

Resulta que luego de que la hija de Eli de Caso acusará a la brasileña de robar su crema para el rostro, esta no se aguantó y se lanzó con todo en contra de su compañera. Frente a lo cual, el chef decidió prestarle ropa a Yuyuniz y asegurar que a la gente mayor hay que respetarla.

Tras esto, es que Sebastián Ramírez decidió molestar sin filtro a Yuhui, afirmando que era un mentiroso y gritando ante toda la casa de Gran Hermano que se le «había caído la careta» con la que llegó al encierro.

«Ahora te hacis el hue.. Cuando tienes la tele. Chao, no te compro chino, Chao no más», lanzó el polémico chico reality. Pero lo que no se esperaba, era que Lee sacaría toda la personalidad que tenía oculta y hasta se acordó de la mamá de Tatán.

Las duras palabras de Yuhui en Gran Hermano

«Cállate conchetumare, nadie puede ser sin respeto con los mayores (…) entiendes o no, conchetumare ¿Te tengo miedo? imposible. Tú otra vez sin respeto conmigo… cuídate», gritó Yuhui, dejando sin palabras a sus compañeros.

Tras esto, es que varios de los jugadores de Gran Hermano debieron separar al ex MasterChef y ayudarlo a que se calmara, para que no volviera a arremeter en contra de Ramírez. Como era de esperar, los usuarios de redes sociales quedaron impactados con la faceta desconocida del chino-chileno.

Es más, durante la transmisión en vivo, Diana Bolocco intentó preguntarle a Yuhui sobre la discusión con Sebastián Ramírez, pero el chef prefirió no referirse al tema, demostrando que seguía afectado por el tema.