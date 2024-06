«Deja de actuar como una niña de quince años»: Gala Caldirola arremete contra Faloon Larraguibel en medio de actividad

Hace unos días te contamos que la amistad entre Gala Caldirola y Faloon Larraguibel llegó a su fin. Luego de que la española la votara, lo que desató una discusión a lo grande que todavía tiene consecuencias.

Así es como quedó demostrado en el más reciente capítulo de ¿Ganar o Servir? Cuando la modelo explicara que a pesar de que tenían una buena relación, son de equipos distintos, por lo que privilegió proteger a su capitán de quedar nominado.

«Dentro de la competencia siempre he sido súper leal, porque jamás he hecho ni dicho nada malo», lanzó Gala Caldirola en referencia a Faloon. Agregando que «la competencia la lealtad es con tu equipo, porque el día que yo esté a punto de ser nominada sé que mi equipo también será leal conmigo«.

Y mientras la chiquilla hablaba, Larraguibel tomó un pañuelo y fingió que lloraba. «Ay, me da tanta pena» además de agregar mientras hacía muecas «no es importante para mí». A lo que le respondió. «Claramente no soy importante para ti, pero te enojaste conmigo y no con el resto, y eso me pareció súper injusto».

«Si te lo tomas más a pecho es problema tuyo», lanzó la ex Yingo, recibiendo como respuesta un «Faloon, te lo tomaste tú a pecho conmigo».

El duro enfrentamiento de Gala Caldirola y Faloon Larraguibel

Tras esto es que, Gala Caldirola comenzó a discutir con Camila Recabarren. A lo que Faloon Larraguibel de nuevo comenzó a fingir que lloraba, diciendo: «Me da mucha pena». Lo que no pasó desapercibido por la española, quien se lanzó con todo en su contra.

«Tú, Faloon, deja de actuar así como una niña de quince años, estamos haciendo una actividad», con su compañera respondiendo: «Es un juego… entonces juega», Momento en el que Gala les dijo «pero no te rías de mí en mi cara, porque te estoy tratando con todo el respeto del mundo».

Pero la cosa no se queda ahí, cuando llegó el turno de Larraguibel de descargarse, dijo que «no me lo esperaba de ella, como que fue una puñalada en la espalda«.

«Claramente, Faloon, siempre vas al choque» le dijo Gala Caldirola. Agregando que «ahora mismo yo te estaba hablando y tú te estabas riendo de mí; tú personalidad es siempre ir al enfrentamiento».

«Siento que hay algo que va más allá de lo que pasó ese día, y creo que es algo personal, porque en más de una ocasión te dije que sentía que ‘tu forma de comunicarte así mí es al choque’», cerró la chiquilla.