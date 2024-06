Casi llegan a los golpes: Así habría sido la fuerte pelea de Daniella Campos y Daniela Aránguiz que cortaron

Al parecer quedó la escoba al interior de Sígueme, esto luego de que se viviera un duro cruce entre Daniella Campos y Daniela Aránguiz. Pues la discusión que se mostró en pantalla este martes no estaría completa, ya que cortaron la parte más fuerte.

Hay que recordar que ambas faranduleras no tienen una muy buena relación tras su participación en ‘El Purgatorio‘, pero durante las últimas semanas decidieron comportarse como compañeras de trabajo en el programa de TV+. Lo que terminó con una pelea en la que no se guardaron nada.

Resulta que todo comenzó mientras comentaban el caso de Mane Swett, quien puso a la venta su departamento para costear la batalla judicial en Estados Unidos para recuperar a su hijo. Momento en el que Daniela Aránguiz le pidió a Campos que se callara para dar su opinión.

«Es que estás hablando todo el programa», lanzó la ex Tierra Brava. Comentario que molestó demasiado a la exmodelo, quien le respondió de vuelta, haciendo un tema personal la discusión, mientas sus compañeros quedaron al medio de todo.

«Te escuché todo el programa yo a ti. No seas falta de respeto con tus compañeras, de verdad te lo digo. Eso se llama ser maleducada», mencionó de vuelta Daniella Campos, quien esperaba seguir con sus comentarios.

A raíz de lo cual, Daniela Aránguiz le respondió: «Se vuelve loca… tú eres la maleducada… Le estás faltando el respeto a mi mamá… ordinaria«. Con su compañera diciéndole: «Es que eres maleducada, con lo que me dijiste al principio del programa que te lo dejé pasar… A mí no me faltas el respeto».

Así escaló la pelea de Daniela Aránguiz y Daniella Campos

Esto es lo último que se emitió de la pelea, pues en ese momento Julia Vial se levantó y se puso entre ambas, pidiendo que pararan. Pero de acuerdo a lo consignado por Publimetro, el encontrón no terminó ahí, sino que siguió escalando.

Tan grave habría sido la cosa, que ambas mujeres casi llegan a los golpes, con un empujón incluido en el medio, antes de que Daniella Campos decidiera abandonar el estudio indignada.

Según el medio antes nombrado, desde TV+ pensaron en un momento no mostrar la pelea, pero al final tomaron la decisión de emitirla y editar la parte más fuerte, volviendo cuando las aguas ya se habían calmado.