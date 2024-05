«Él era un machista»: Faloon Larraguibel no aguantó las lágrimas tras revelar detalles de su relación con Jean Paul Pineda

En un nuevo capítulo de ¿Ganar o Servir?, Faloon Larraguibel entregó nuevos detalles de su tormentosa relación con Jean Paul Pineda.

En esta oportunidad, sus compañeros le consultaron si es que pensaba mudarse del departamento en el que vivía con el futbolista.

«No me voy a ir del departamento porque ahí es donde viven mis hijos. Yo con ellos ando siempre, no los dejo. Estoy aquí por ellos al final, no quiero que ningún h… me diga ‘agarra tus h… y sal de acá'», indicó Faloon Larraguibel.

Luego, Luis Mateucci le preguntó los motivos de por qué aguanto tanto. Ante esto, la exchica Yingo señaló: «Todas mis decisiones fueron siempre en base a mis hijos. Equivocadamente, porque una se siente culpable».

Faloon Larraguibel entrega detalles inéditos de su relación con Jean Paul Pineda

Además, Faloon Larraguibel conversó con sus compañeros de ¿Ganar o Servir? sobre su relación con Jean Paul Pineda. «Él era un machista, no quería que yo trabajara. Me preguntaba ‘¿Por qué te ponís esa ropa? ¿Es para provocar a los invitados a tu programa?’. Les escribía a los invitados, un doctor, un abogado invitado, me decían que él les escribió. ¡Qué vergüenza! Era desesperante. Yo llegaba a dudar de lo que estaba haciendo, pensaba que a lo mejor estaba haciendo algo malo», indicó la exconductora de Zona Latina, quien no pudo contener el llanto.

«Estoy aquí, estoy viva. Nada más de lágrimas», indicó la exchica Yingo para terminar de hablar del tema.

Ante esto, Luis Mateucci y Blue Mary abrazaron a Faloon para consolarla. «Eres preciosa, puedes contar conmigo para siempre. Has sido súper valiente», le mencionó su amiga.

Es importante señalar, que la joven dio a conocer que intentó prevenir el hecho de violencia. «Una semana antes yo había pedido orden de alejamiento porque tenía un poco de miedo, pero no me la dieron y pasó esto», mencionó.