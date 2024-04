¡Impacto farandulero! Afirman que Luis Mateucci terminó con Daniela Aránguiz por teléfono

En las últimas horas, se desató uno de los escándalos más fuertes en el mundo de la farándula. Esto luego de que filtrara que Luis Mateucci decidió terminar su relación con Daniela Aránguiz ni más ni menos que por teléfono en medio de su encierro en ¿Ganar o Servir?

Resulta que al parecer el argentino se enganchó más de lo debido con una de sus compañeras. Estamos hablando de ni más ni menos que de Daniela Colett, ex de Eduardo Vargas, con la cual tendría todo el interés de ir a conquistar su corazón.

Hay que mencionar que durante los últimos días, Daniela Aránguiz se ha dedicado a compartir en sus historias mensajes de lo mucho que extraña a su amorcito e incluso ya tenía listas las maletas para partir a Perú y apoyarlo en la final de Tierra Brava, donde se enfrentará a Fabio Agostini.

¿Qué pasó en el quiebre entre Luis Mateucci y Daniela Aránguiz?

La filtración ocurrió en ‘Que te lo digo’, donde Paula Escobar reveló que habló con un supuesto testigo que estaba en el lugar cuando Daniela recibió la llamada de Luis Mateucci. «Está devastada y provocó un escándalo de marca mayor».

Siguiendo por esta línea, mencionó que Aránguiz reaccionó muy mal, pues no sabía lo que ocurría al interior de ¿Ganar o Servir? «desde Canal 13 me contaron que fue irreproducible lo que dijo (…) creo que está descontrolada, me dijeron así».

«Yo hablé con Daniela para preguntarle, ella tiene una versión muy particular, muy personal y yo con esa versión me comunico con la fuente que me llama y me dice: ‘Paula no, Luis terminó con ella, se descontroló, lanzó penas del infierno hacia Canal 13 que le estaban lavando el cerebro y le dijo cosas irreproducibles'», continuó.

Por último, Sergio Rojas dio a entender que a Luis Mateucci le gusta ir en búsqueda de mujeres famosas. «No quiero ni pensar cómo le va a dejar el departamento a Mateucci, porque Daniela Aránguiz estaba viviendo ahí. Que Dios lo pille confesado».