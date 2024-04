Fernando Solabarrieta entrega sincera opinión sobre la actual pareja de su hijo Nicolás

En el pasado capítulo de Podemos Hablar, padre e hijo fueron los invitados de Julio Cesar Rodriguez. Nicolás y Fernando Solabarreita se sinceraron respecto a diferentes aspectos de su relación.

Dentro de la conversación Fernando se sinceró respecto a su impresión de Valentina Torres, conocida como la «Guarén». Quien recordemos es actualmente la pareja de Nicolás, tras su participación en el reality «Tierra Brava».

Durante la conversación, Fernando Solabarrieta opinó sobre el noviazgo, de la que actualmente es una de las parejas más queridas. Haciendo hincapié en un detalle qu ele genera incomodidad.

¿Qué incomoda a Fernando Solabarrieta de su nuera?

El periodista deportivo señaló que tiene un ligero problema con el apodo de «Guarén». Revelando que no fue una forma en la que él y su familia querían que Valentina fuera presentada.

Fernando Solabarrieta, explicó que aunque conocían el apodo desde el reality, preferían llamarla «Vale» y esperaban que los demás también lo hicieran.

«No, no nos gustó (su apodo). No fue presentada de esa manera pero nosotros en realidad sabíamos cómo le decían desde el reality, obviamente no nos gustaba. Hasta el día de hoy le decimos Vale y queremos que a ella le digan así también», comentó en el programa.

Su hijo Nicolás intervino para aclarar que Valentina tampoco se siente cómoda con el apodo «Vale». Según relató Solabarrieta, el apodo surgió de la ternura de los padres de Valentina.

«Nace de una ternura porque ella era la ratoncita de la familia. Pero cuando creció le dijeron ya no eres ratoncita ahora eres guarén», aseguró.

Aunque Fernando Solabarrieta expresó su descontento con el apodo, reconoció que comprendía su origen y que, a pesar de todo, han aprendido a aceptarlo.