Fernando Solabarrieta confesó el quiebre que tuvo con su hijo Nicolás luego de su decisión de ingresar a un reality: «Nunca nos había pasado algo parecido…»

Este viernes, se transmitirá una nueva edición del programa nocturno de Chilevisión, Podemos Hablar, que tendrá como invitados estelares a Fernando Solabarrieta y Nicolás, su hijo, que últimamente ha tenido un gran despegue mediático debido a su participación en Tierra Brava.

En este capítulo, el comunicador comentó el quiebre que tuvo con Nicolás, debido a su respuesta positiva a participar en un programa de telerrealidad.

El quiebre familiar de los Solabarrieta

El periodista comenzó diciendo que: «estuvimos un poquito distanciados, enojados al respecto. Él estaba en Dubai y me llama para decirme que se devuelve, y no solo eso, sino que además entraba a un reality show, y la frase que le dije fue ‘¿me estái hueveando?'».

Asimismo, Fernando confesó que fueron aproximadamente dos meses los que estuvo molesto con su hijo. Y reflexionó sobre su distanciamiento, revelando que nunca habían estado tanto tiempo de esa manera. «La verdad es que fue mucho más grave de lo que hemos hablado. ¿Cuánto estuvimos sin hablarnos? Nunca en nuestras vidas nos había pasado algo parecido. Jamás», indicó.

Es importante mencionar que cuando ocurrió esa situación, Fernando Solabarrieta se encontraba separado de la periodista Ivette Vergara. Incluso, confesó que ella un día le preguntó que estaba pasando con Nicolás. «No me ha llamado, y si él no me llama, yo no lo voy a llamar (…) Es una muestra de orgullo desmedido, puede ser, pero era una posición firme de padre, en el sentido que es el hijo quien debe dar el paso», recalcó.

En este contexto, mientras seguían en conversación con Julio Cesar Rodríguez, Solabarrieta padre siguió dando detalles del largo enojo que tuvo con Nico.

«¿Por qué quieres volver?», le preguntó cuando estaban en diálogo. «Y ahí me dice ‘me devuelvo para un reality show»».

Además, el ex futbolista agregó que: «Ahí se empezó a calentar la conversación, feo. Y le dije ‘mira, si voy a entrar, no te lo voy a preguntar, te lo estoy informando, que si llego a entrar, voy a entratr y no te voy a preguntar, es para que sepas», confesó el semifinalista de Tierra Brava.

Para concluir, dijo que «A mí lo que me dolió fue cuando me dijo que en un momento pasé de ser un estudiante de la universidad a entrar a un reality show. Como para él era una gran decepción», cerró.