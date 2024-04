“Son dos personas…”: La inquietante predicción de Vanessa Daroch sobre la muerte de reconocidos rostros

La reconocida tarotista Vanessa Daroch entrega una nueva predicción para este año. Se trata de tres impactantes pronósticos sobre la muerte de importantes personas.

La reconocida vidente estuvo como invitada en el programa «Morandé Te Ve» de Kike Morandé. Aquí señaló algunas inquietantes declaraciones de lo que se viene para el resto de este 2024.

Vanessa Daroch recordó su acertada predicción sobre la muerte del expresidente Sebastián Piñera en un fatal accidente aéreo en el Lago Ranco. La cual realizó durante una lectura de cartas en su participación en el programa «La Hora de Jugar» en diciembre.

«Ese día estaba en ‘La Hora de Jugar’ con Joaquín y la Cote. A mí me dijeron ‘Vane, da algo que sea sorprendente y puedas decir en televisión’, y me sale esto en las cartas. Yo no lo sabía antes de entrar al programa, fue ahí en las cartas», recordó.

En su reciente conversación con Kike Morandé en «Morandé Te Ve«, Daroch compartió que más muertes están por venir este año.

La nueva predicción de Vanessa Daroch

La tarotista ha revelado que son dos personas las que dejarán este mundo, además de Sebastián Piñera. Confirmando que una de ellas es el Rey Carlos III, una figura reconocida a nivel mundial, cuya partida será repentina.

Cuando Kike Morandé sugirió si la segunda persona podría ser Kate Middleton, Vanessa Daroch compartió sus percepciones sobre la situación de la duquesa de Cambridge. La tarotista respondió sugiriendo que su estado de salud podría ser más grave de lo que se muestra públicamente.

«La siento más para el otro lado que para acá. Yo no creo que ella esté tan bien como en ese video que mostraron donde sale tan compuesta», afirma.

Además, Vanessa Daroch abordó el tema del Papa Francisco, indicando que su estado de salud es delicado y que cuando el mundo se entere de su gravedad, estará en sus últimos momentos.