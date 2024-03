«Vamos a bañarnos, pero en bolas»: La candente experiencia que vivió Tomás Vodanovic en su juventud

Tomás Vodanovic estará de invitado en un nuevo capítulo del programa de conversación Podemos Hablar. En el espacio, el edil se referirá a diversos temas, desde su trabajo como alcalde de Maipú hasta su vida personal.

Vodanovic contará cómo aborda la delincuencia en su comuna, pero también la narrará la sorpresiva anécdota en su etapa como estudiante. Específicamente, la hot experiencia que tuvo con una trasandina.

La acalorada experiencia de Tomás Vodanovic

«Esta cuestión fue en un viaje universitario, fuimos con un grupo de amigos a Costa Rica, lindo país, estábamos en Santa Teresa, linda playa, y estábamos compartiendo hostal en esas piezas de 14 personas, viajando muy del 3 al 4. Y estábamos en el hostal a ver si se presentaba alguna oportunidad, si había alguna pasajera de rasgos atractivos», partió comentando.

«Y en eso llegó un grupo de seis argentinas al hostal, y había una de las argentinas qué era… yo me enamoré, yo soy de amor a primera vista, espectacular, conecté con ella de inmediato», reveló.

Sin embargo, había un obstáculo en su posible historia de amor.

«Ya en el hostal había un francés que era el que administraba, era surfista, rubio, tatuajes, musculoso, inalcanzable. Era hermoso. Cualquier contienda uno la perdía antes de entrar a cancha y uno tratándose de hacer el lindo y nada que hacer si quería con el francés», explicó en Chilevisión.

A pesar de esto, cuando estaba por volverse a Chile, sucedió lo impensado.

«Estábamos en la penúltima noche haciendo un pre y el francés está organizando un carrete y nosotros estábamos tomando nuestras piscolas, y yo traté de ser educado con ella. De las seis argentinas cinco se van al carrete, pero la que me gustaba a mí no», indicó.

«Nos quedamos conversando, fuimos a la playa a mirar las estrellas. Yo no sabía si quería dar un paso más allá o solamente quería compartir un rato. Empezamos a tomar fernet y después me dice ‘vamos a bañarnos, pero en bolas’ y yo dije ya, con lo que hay, hay que agarrar, hasta el final, entramos al agua y pasó lo que tenía que pasar…», reveló entre risas.

El Vergonzoso momento

Si bien ambos pasaron un buen rato, posteriormente atravesaron una compleja situación.

«Después salimos a buscar las cosas, para ir al hostal. Estamos saliendo, estaba oscuro. Empezamos a buscar y la ropa no estaba, por lo que esperamos que amanezca para buscarla, pensando que nos desorientamos. Ahí empieza salir el sol y no hay ropa, se la había robado alguien, la ropa, el celular y los documentos», confesó

«Ya estábamos los dos en pelotas, en la playa y teníamos que cruzar al hostal que estaba al frente. Y yo muy paqueado por ella y por mí, ella estaba relajada, yo estaba más paqueado», agregó.

Los jóvenes eligieron ingresar al hostal en pelotillehue, y el alcalde dijo que entraron «bien sigiloso porque los dueños eran como bien quisquillosos con el ruido y todo eso, y yo no quería que nadie me viera. Ella alcanza a meterse muy rápido a la pieza y voy yo pasando y me cruzo con el francés y le digo ‘buena compadre’ y me metí a la habitación», concluyó.