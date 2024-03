Kate Middleton reaparece en público y confirma diagnóstico de cáncer

Sin duda que la noticia mundial de las últimas semanas es la desaparición de la princesa de Gales, Kate Middleton. Quien luego de participar en un servicio religioso en la Iglesia de Santa María Magdalena el pasado 25 de diciembre. No se le volvió a ver en ninguna actividad de la familia Real Británica.

Es en este contexto que, desde el palacio de Kensington, informaron que debió someterse a una cirugía abdominal programada y que estaría recuperándose hasta abril. Información que desató una serie de teorías en Internet, pasando de un supuesto divorcio e incluso su fallecimiento.

Y tras semanas de silencio, es que hace unos minutos. La cuenta de Instagram de los príncipes de Gales, publicó un video en el que la propia Kate Middleton dio a conocer que sufre de cáncer y que se encuentra en tratamiento.

El mensaje de Kate Middleton

El medio español El Mundo, publicó la transcripción del registro y a continuación te la dejamos. «Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente todos los maravillosos mensajes de apoyo y su comprensión mientras me recuperaba de la cirugía», comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Kate Middleton agregó. «Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecido».

«En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que debería someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento» continuó.

Por otro lado, mencionó que «Como pueden imaginar, esto ha tomado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder comenzar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera que sea apropiada para ellos y asegurarles que voy a estar bien».

«Como les he dicho, estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu», cerró su mensaje.