Raquel Argandoña se sinceró sobre su relación con Kel Calderón tras años distanciadas

Raquel Argandoña fue una de las invitadas al más reciente capítulo Podemos Hablar de Chilevisión. En el espacio, la reconocida animadora entregó detalles del regalo que recibió de su hija.

Recordemos que Raquel y su hija menor, tuvieron un conflicto familiar que las llevó a distanciarse por cuatro años. Sin embargo, luego de que Argandoña estuviera gravemente hospitalizada, las cosas entre ambas se habrían enfriado un poco.

Raquel Argandoña habla de la reconciliación con su hija

Durante su conversación con Julio Cesar Rodríguez, Raquel entregó detalles de su paso por la clínica y post operatorio. Fue en ese momento en que el animador le cuestionó sobre cuál fue el momento más hermoso que vivió en esa etapa.

«Me avisaron que me había llegado un arreglo floral muy lindo, pero lamentablemente en la clínica alemana no te dejan recibir flores», comentó en primer lugar.

A su vez en el programa, mostraron la publicación que realizó raquel cuando pudo ver las flores. A través de su Instagram, la Quintrala escribió: «Estoy feliz, algo que esperaba hace 4 años. Gracias te amo».

«La gente supo de quién era», afirmó en el espacio. «Yo lo único que quería era tenerlas, y que me dieran de alta para verlas».

Señaló también que su pareja Félix Ureta, se había llevado el arreglo a su casa donde las mantuvo hasta su alta de la clínica. Lo que sí pudo recibir fue la tarjeta que acompañaba las flores.

Sobre esto Raquel explicó que mantuvo sus dudas hasta llegar a su casa respecto a lo que estaba escrito en la tarjeta. Ella explicó que muchas veces las palabras son dictadas por él comprador pero escritas en la florería.

Comentó que al llegar a su casa comparó la letra de tarjetas anteriores con la de las flores, confirmando así sus sospechas. Raquel Argandoña afirmó que la letra efectivamente correspondía a su hija Kel Caldeón.

Cabe mencionar que durante la anécdota, la animadora se refirió implícitamente a su hija, pues en ningún momento dijo su nombre. Ante esto los presentes expresaron su curiosidad, a lo que ella respondió que prefería ser cauta.

«No quiero (decir su nombre). Quiero guardar esa posibilidad de acercamiento que a mí me encantaría. Pero pro eso quiero ser muy cauta y cuidadosa».

Finalmente expresó que estaba tan feliz con el gesto que se hubiese sometido a dos operaciones más. Confirmó que el distanciamiento fue de efectivamente cuatros en los que ni siquiera hubo contacto por WhatsApp.

«Es la esperanza, el deseo de toda madre estar cerca de sus hijos», finalizó luego de decir que la reconciliación era su único y más grande deseo.