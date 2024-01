¡Todo un éxito en Japón! Christell Rodríguez se vuelve viral en Asia con la canción «Dubidubidu»

La canción de la artista chilena Christell «Dubidubidu», lanzada en 2003, ha experimentado un renacimiento viral en las redes sociales, llegando incluso a encabezar los rankings en Japón. Spotify revela que la canción ha encabezado la lista de canciones virales en el país asiático.

Christell Rodríguez, la cantante, expresó su sorpresa ante el impacto reciente de su canción «Chipi Chipi Chapa Chapa Dubidubidu» en las redes sociales. La canción se ha vuelto tendencia en diversas plataformas digitales y ha alcanzado el estatus de número 1 en Japón en la lista viral de Spotify.

Christell número uno en Japón

El fenómeno comenzó durante las festividades navideñas. Cuando la canción, lanzada hace más de dos décadas en el programa «Rojo», fue utilizada para musicalizar videos y animaciones de gatos en redes sociales. El tema se volvió especialmente popular en TikTok.

Conversando con LUN la joven artista detalló cómo se enteró del éxito y cual es su opinión al respecto.

“Sólo sé que empezó dentro de una comunidad de videojuegos. Alguien subió una animación de un personaje bailando esta canción. Luego empezaron a salir videos de este gatito que mueve la cabeza al ritmo de la canción y ahí volvió a explotar y empezó a irse a otros lados, a Asia principalmente”, comentó la fonoaudióloga.

«Después me llegó a mí, indicando que la canción estaba viral en TikTok. Como la canción no estaba en Spotify (después fue subida por Warner Music), el audio no era de nadie, así que no salía mi nombre ni nada», aseguró.

Su interés por la cultura asiática

La cantante expresó su gratitud hacia aquellos que la reconocieron como la intérprete de la canción y compartieron su entusiasmo en redes sociales. A pesar del aluvión de notificaciones diarias, Christell se muestra agradecida y feliz por la atención renovada a su canción.

«No creo en las casualidades, así que creo que algo bueno saldrá de toda esta locura. Estoy feliz y muy agradecida de las personas que se dieron cuenta de que era mi canción y me empezaron a etiquetar y que -hasta el día de hoy- me etiquetan o comentan que yo la canto”, confesó Christell Rodríguez.

Ante la creciente popularidad en Japón, Christell no descarta la posibilidad de ser invitada al país y muestra interés en la cultura asiática. Cabe mencionar que la canción también ha ganado terreno en Corea del Sur, donde se ubica dentro del top 20.

«Claro que sí me gustaría que me invitaran a Japón, de por sí toda la cultura asiática me llama mucho la atención. En Corea del Sur la canción está número 13 del ranking y yo amo el Kpop y en mayo voy a Corea en un viaje grupal de mujeres», finalizó.