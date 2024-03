Coté López defendió a Luis Jiménez tras acusación de un usuario en redes sociales

Coté López respondió con firmeza a las especulaciones sobre su relación con el exfutbolista chileno Luis Antonio Jiménez. La empresaria e influencer no dudó en defender al ex futbolista luego de que un usuario expresara su disgusto hacia él en Instagram.

Coté López, dueña de Clo by Coté, dedicó parte de su sábado a interactuar con sus seguidores tras realizar una caja de preguntas en su historia de Instagram. Entre los diversos comentarios y cuestionamientos, destacó uno que mencionaba a Luis Jiménez, sugiriendo que este había dañado a la empresaria.

Coté López defiende con todo a Luis Jiménez

Durante la ronda de preguntas en Instagram, Coté López recibió un comentario bastante directo de un usuario. «Qué rabia me da Lushini (Luis Jiménez) que te hace daño, ahora lo odio», le escribieron en una caja de preguntas.

Ante esta afirmación, la empresaria no dudó en salir en defensa de su supuesta ex pareja, con quien estuvo casada por más de dos décadas. En un claro mensaje, Coté aseguró que Luis jamás le hizo daño y que no quiere seguir hablando de aspectos privados que, en el pasado, compartió solo con sus seguidores.

«Mi gente, yo no quiero seguir hablando de cosas privadas porque cuando lo hice, fue solo para mis seguidores, pero después aparece en otras páginas y la gente que no me conoce habla pésimo. Pero esto sí quiero aclararlo porque he leído comentarios feos para él aquí y en su Instagram. ¡A mí Luis no me ha hecho nada! Tengo solo bonitas palabras para él, me dio a mis bebés y los años más felices de mi vida», afirmó Coté López.

La pareja, que recientemente enfrentó rumores de separación, sigue siendo el foco de atención de muchos seguidores que han seguido de cerca la vida de esta pareja.