«Me enojé, no haré ni una hu…»: Top Chef VIP vivió sorpresiva eliminación

Una nueva participante abandonó la competencia de Top Chef VIP, despidiéndose del preciado premio. Recordemos, que el programa culinario está en su recta final, por lo que los jueces están más estrictos que nunca.

En este contexto, antes de despedirse de la cocina, la eliminada tuvo un minuto de furia en una de las pruebas.

Cabe destacar, que los participantes tuvieron que preparar platos en conjunto de otro compañero o compañera para salvarse de la prueba de eliminación.

Nos referimos a Pincoya, la ex Gran Hermano tuvo que hacer dúo con Gianella Marengo en uno de los retos, y fue ahí donde perdió la paciencia.

En la prueba, la periodista le dijo que «no hagas hueás, Pincoya», enojada porque no la dejaba participar.

«Me carga trabajar con gente tan nerviosa, porque yo soy relajada para trabajar. Yo no hago nada, porque la ‘Lulo’ no me deja meter mano», indicó la oriunda de Chiloé.

«No me gustó, me dio rabia. A los ojos de los ‘macacos’ (refiriéndose al jurado), tú no más trabajas y esa hueá no me gusta», agregó la nueva eliminada del programa de Chilevisión.

«Yo ahora no voy a hacer ni una hueá, me enojé, porque al lado de los otros quedo como hueona. Acá todo el mundo habla estupideces, no porque me esté riendo, quiere decir que me lo tome en serio», explicó, en un tono de molestia.

Pincoya versus Gianella Marengo

Claramente su plato fue el peor evaluado por los jueces. Por lo tanto, ambas tuvieron que ir a duelo de eliminación.

En esta oportunidad, las dos se tuvieron que enfrentar para saber quién sería la nueva eliminada del programa. Tanto Pincoya como Gianella tuvieron que preparar un plato a base de carne de ciervo.

Tras la prueba, el jurado decidió eliminar a Jennifer Galvarini (Pincoya), ya que su plato no estuvo al nivel esperado.

Sergi comentó que «Gianella fue más arriesgada, más integral. Queremos desearte lo mejor y espero verte en Castro, con un curanto al hoyo».

Por otro lado, la chef Fernanda Fuentes señaló que «me gustó verte con otra actitud». Mientras que Benjamín Nast dijo que «te vas en una tremenda batalla».

Finalmente, la Pincoya al despedirse de Top Chef VIP dijo: «Gracias por la segunda oportunidad. Me voy contenta, tranquila. Gianella se lo merece, quiero decir que aunque me prive y todo, estoy contenta y agradecida de todo lo que me enseñaste», refiriéndose a Marengo.