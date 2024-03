«Les tengo rencor por eso»: Máximo Menem se sincera sobre el trato que ha recibido su madre

Máximo Menem ha sido de los rostros más cotizados en el último tiempo, y esto se debe a su gran actuación en Top Chef VIP, programa culinario de Chilevisión.

A pesar de ser el último eliminado del espacio, dejó una muy buena impresión y desempeño, además se convirtió en uno de los participantes más queridos por el público.

El joven estudiante de arquitectura debió abandonar el programa tras no convencer al jurado con su preparación de comida china. Al respecto, Menem comentó que «la embarré, comparado con la devolución de mis compañeros, lo único que salvó fue el wantán».

Tras su eliminación, este miércoles fue invitado al matinal de CHV, Contigo en la mañana. En la entrevista con Julio César Rodríguez, Montserrat Álvarez y Roberto Cox, habló sobre su participación en Top Che VIP y sus temas más personales.

Declaraciones de Máximo Menem sobre su madre

En la conversación abordaron la decisión de cambiarse de carrera. Cabe recordar, que antes de estudiar arquitectura, el joven se encontraba cursando International Businees.

Ante esto, Máximo comentó que «me cambié, porque no era lo que buscaba, me gusta más la Arquitectura. La más feliz cuando me cambié fue mi mamá, le fascina. Yo seguí mi sueño».

Sin embargo, a raíz de su paso por el programa surgió la dudade dedicarse a los medios, siguiendo los pasos de su familia. Pero el joven fue tajante y no tuvo filtros.

«Me encanta el Periodismo, pero depende, porque cuando van y te atacan es un desagrado, una desubicada total», indicó.

Posteriormente, señaló que «a mi mamá se la han hecho bolsa, y les tengo rencor por eso».

Finalmente, ante su continuidad en la pantalla chica dijo que «me gustó mucho la tele, si se abre alguna oportunidad…». Dejando saber que mantiene las puertas abiertas ante alguna oferta.