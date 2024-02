El mensaje sin filtro de Shirley Arica tras pelea con Arturo Longton: «Nunca permitan que nadie…»

Este martes en la noche se mostró la tensa discusión que protagonizaron Arturo Longton y Shirley Arica en Tierra Brava, la que al parecer marcó la ruptura en la naciente pareja del reality.

Todo comenzó luego de que les tocara imitar el primer beso de Janis Pope y Álvaro Ballero en Protagonistas de la Fama, momento en el que comenzaron con una fuerte discusión, que terminó con el chico reality ofuscado, sacándose el micrófono y lanzándoselo a la peruana.

«¡A mí no me tires las cosas, imbécil!», le dijo Shirley Arica, y se quedó llorando. Con esto, ambos se restaron de la actividad.

Miguelito consoló a su compañera, quien le decía que pelearon porque él intentó darle un beso y ella no quiso. «Él es muy cambiante, eso no me hace bien, ahora me siento triste, desenfocada», explicó ella.

En tanto, Arturo Longton se descargó con Daniela Aránguiz. «No entiendo nada de la Shirley. No sé de qué manera comportarme, le dije que la cag…, me disculpé por las cosas estúpidas que dije. Pero todo lo que le digo se lo toma a mal. Para mí esto no es un juego, volví por ella, me importa una r… esta h…, no soy actor ni estoy con ella por interés».

El descargo de Shirley Arica

A raíz de este tenso momento, es que la propia chiquilla compartió en su Instagram un mensaje donde lanza un brutal palo y una reflexión de lo ocurrido.

«Solo diré: ‘Ja ja ja’. Me gustaría un ‘sin editar’ ¿Cómo a veces una puede tolerar tantas cosas? ¿Será parte del encierro? Nadie podrá saber que es estar en un reality 24/7 hasta que lo esté», comenzó escribiendo Shirley Arica.

Siguiendo por esta línea, señaló «no pierdan el tiempo, ese nunca regresa». Y agregó que «las decisiones que tomé, y que hoy en día se reflejan, no las tomé de loca. Nunca permitan que nadie les haga sentir responsabilidad en algo que no la tienen, solo por cubrir sus vacíos y carencias emocionales».