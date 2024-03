Canal 13 despejó las dudas sobre la participación de Naya Fácil en “Ganar o Servir”

La controversia en torno a la participación de Naya Fácil en el reality se volvió confusa desde sus declaraciones el pasado 27 de marzo. En ese momento la influencer señaló estar arrepentida de su decisión de no viajar a Perú, debido a problemas de salud.

La creadora de contenido hizo público su agotamiento psicológico y arrepentimiento, a través de redes sociales. A través de historias le comunicó a sus ‘facilines’, que no se sentía capaz de participar en el encierro.

«No tengo por qué hacer algo de lo que no me siento tranquila. Me come la mente dejar mi casa sola, mi auto, mi vida afuera, mis redes sociales, es mi trabajo y estoy muy enfocada. Además, tengo otros proyectos afuera, ¿De verdad me quiero ir a encerrar», admitió la influencer el pasado miércoles.

A pesar de estas declaraciones de parte de Naya Fácil, la casa televisiva no se pronunció al respecto. Sin embargo, esto cambió al salir un comunicado oficial durante la jornada del sábado 30 de marzo.

¿Naya Fácil será parte del nuevo relity?

A través del comunicado oficial, Canal 13 confirmó que Naya Fácil ha decidido no participar en el programa. Señalando qué se debe priorizar la salud de los participantes, entregando su apoyo a la influencer respecto a su declaración anterior.

«Informamos que Naya Fácil, participante que había sido confirmada para ingresar al reality Ganar o Servir declinó formalmente ingresar al programa de telerrealidad de Canal 13, por razones que afectan su salud», señala parte del comunicado.

«Canal 13 siempre priorizará la salud de las personas, y por lo tanto, le entregamos nuestro apoyo a Naya y le deseamos todo el éxito en su recuperación», agregarón.

A pesar de esto, el canal destacó que el acuerdo con Naya Fácil sigue vigente y mantendrá las puertas abiertas para el futuro.