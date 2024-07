«Yo estoy en un nivel más alto»: Faloon Larraguibel molestó a sus compañeros con curiosa reflexión en ¿Ganar o Servir?

Faloon Larraguibel se ha convertido en una de las participantes más odiadas de ¿Ganar o Servir?, pues a gran parte del público no le ha gustado la actitud que muestra en el encierro y no han dudado en llenarla de críticas.

Por lo mismo que el último capítulo del reality de Canal 13 no ayudó a mejorar su imagen, ya que durante una actividad a cargo de Sergio Lagos, en la que los participantes debían someterse a un detector de mentiras, la ex Zona Latina se mandó una particular reflexión.

Todo comenzó cuando el animador le preguntó a Fran Maira: «¿Crees que Faloon no está a tu nivel?». A lo que la joven respondió que «creo que las dos somos mujeres, somos personas, nadie está más arriba que la otra, y yo no compito con otra mujer. Estamos las dos al mismo nivel».

Faloon Larraguibel saca ronchas con su reflexión

A raíz de esto, es que Faloon Larraguibel no se quiso quedar callada y llamó la atención con una particular reflexión de lo que ha sido su paso por la televisión.

«Aquí en el reality estamos todos en igualdad de condiciones, pero si hablamos de lo que hacemos afuera, de nuestra historia, de nuestra trayectoria, sí siento que yo estoy en un nivel más alto… en términos profesionales» afirmó.

Como era de esperar, sus palabras dejaron extrañada a Fran Maira, quien no dudó en responderle. «Igual me da un poco de risa eso, porque yo a mis 23 años afuera, no sé cómo ella habrá estado a sus 23 años pero…»

Momento en el que Faloon la interrumpió, lanzando que «estaba en uno de los programas más exitosos de Chile», haciendo referencia a Yingo. Junto con mencionar que incluso había protagonizado dos de las teleseries del espacio juvenil.

Tras esto, es que sus compañeros no se tomaron para nada bien sus dichos e incluso se escuchó a Sabélo susurrar: «Qué pesada la Faloon».