“Anda hablando pestes de mí”: Jordi Castell arremete en contra de Paulina Nin

Jordi Castell no se guardó nada al hablar nuevamente de Paulina Nin. El fotógrafo se refirió con duras palabras a la animadora, tratándola de hipócrita y amargada.

Durante las primeras semanas de transmisión, se pudo ver a Jordi y Paulina protagonizar un tenso momento en Top Chef VIP. Recordemos que ella se mostró bastante molesta al notar que el panelista de TV+ no tenía control sobre un implemento de cocina.

En ese momento Paulina señaló: «Oye, es tonto este hue… Por la conchet… ¡Ya estoy hasta aquí con este hue…! Cabréate».

Si bien posterior a la transmisión del episodio, Nin compartió una explicación en redes sociales, Jordi no se la dejó pasar y arremetió en su contra.

“Es entendible y empatizo con la carencia de herramientas para trabajar en equipo. Lo que la ha llevado a quedar obsoleta producto de un egocentrismo preocupante y una conceptual empresa de fumigación en su boca”, escribió Castell en su Instagram.

La situación entre ambos habría quedado ahí por el momento. Sin embargo, hace poco el panelista de Tal Cual, volvió a referirse a la animador a con duras palabras.

¿Qué dijo Jordi Castell?

Durante su participación en el podcast de Gonzalo Sepúlveda, «Me importas tú», Jordi habló de su experiencia en el programa de CHV. Y bajo ese contexto se refirió nuevamente a su ex compañera Paulina Nin, con quien tuvo el encuentro anteriormente mencionado.

«Cuando vi que me andaba pelando, cuando vi que andaba hablando a espaldas mías y delante mío me ponía cara de hipócrita...Yo por supuesto que me encanta hacerme la rubia, tarada, bronceada, abrurrida, porque he hecho una carrera haciéndome el tonto», recalcó al respecto.

Además, el fotógrafo explicó que optó por mantener la armonía en el equipo y evitar confrontaciones, prefiriendo enfocarse en el trabajo conjunto. Utilizó una analogía, comparando a Nin con una «manzana podrida», indicando que él simplemente prefirió evitar cualquier influencia negativa que pudiera provenir de ella.

“Y si hay una señora que me empieza apelar y que anda hablando pestes de mí y delante mío me pone sonrisitas, hue… hipócrita. ¿Qué hice yo? El día que me fui, la funé. Le respondí a mí manera públicamente, porque cada uno tiene lo que se merece. Si yo fuera ella también estaría amargada”, concluyó.