Pamela Díaz se refirió a la posibilidad de entrar nuevamente a un reality

Pamela Díaz en su participación del último capítulo de “Podemos Hablar”, entregó detalles de cómo fue su último paso por el reality de Canal 13. Además entregó algunos detalles de cómo le gustaría que fuera su participación si decide nuevamente encerrarse.

Sin duda La fiera se ha convertido en una de las participantes más controversiales dentro de los realitys de la televisión chilena. Pamela Díaz ha marcado historia como uno de los personajes de reality más queridos u odiados al pasar los años.

Su última participación fue en Tierra Brava, donde a tiempo televisivo sigue estando en competencia. Sin embargo, durante su entrevista con Julio César Rodríguez en Podemos Hablar, detalló algunas cositas sobre su salida.

El animador insinuó que Pamela era de las regalonas de la producción de modo que durante su estancia en el encierro podía irse cuando a ella le diera la gana. Ante estas palabras Pamela respondió de manera afirmativa que así fue su salida, próxima a emitirse.

«Sí, de hecho yo me fui así. La otra semana salgo querida people, me dio la huea y me fui», afirmó. «No me apagaron la luz durante dos semanas y les pedí. Me pidieron disculpas, pero ahí hice mis maletas y me fui«, adelantó durante la conversación.

«Siempre soy la favorita, fui la primera en llamarme y trabajo mejor que todos los que están dentro del reality. Entonces, no tengo miedo en decirlo porque sé lo que soy«, afirmó.

¿Entraría Pamela Díaz a un nuevo reality?

En ese contexto de la conversación, Julio César Rodríguez se aventuró a preguntarle a Pamela si sería parte de un nuevo reality. A lo que ella de manera inesperada contesto cuál sería su sueño respecto a eso.

«Me encantaría cumplir un sueño, que creo que lo voy a hacer en algún momento. Me encantaría entrar a un reality donde no me conozca nadie«, señaló. En respuesta Julio César cuestionó que si sería en otro país a lo que ella respondió que sí.

«Y sin privilegios, no quiero privilegios. Que nadie sepa quien soy, ni como me llamo, ser una más del montón», agregó.

«Y darme cuenta si realmente soy la fiera«, aseguró. A lo que el animador contestó sin dudas que eso podría pasar en cualquier minuto y que no le extrañaría verla en un reality en España, en México o en Perú.

Aseguró además, que ella ya tiene estudiado qué papel le gustaría jugar en un reality donde fuera desconocida. Mencionando que no le gustaría tomar la actitud de algunos compañeros que tuvo en Tierra Brava, quienes no eran rostros conocidos.