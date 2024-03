Naya Fácil toma drástico giro sobre su participación en “Ganar o Servir”: Deberá pagar millonaria multa

Recientemente, a través de sus redes sociales, Naya Fácil volvió a poner en jaque su participación en «¿Ganar o Servir?, nuevo reality de Canal 13. Es más, confesó estar dispuesta a pagar una millonaria multa por su drástica decisión.

El inicio de esta resolución por parte de la influencer, habría comenzado debido a una crisis que sufrió el pasado martes. En ese contexto le comentó a sus seguidores que sus condiciones no eran las óptimas para ingresar a un reality.

Partió diciendo que «Esta semana he estado full con cosas y no me siento ya feliz con lo que estoy haciendo y eso está mal. Siempre he llevado como mi estilo de vida feliz y cuando no me siento cómoda con lo que estoy haciendo quiero puro escapar».

Además, agregó que uno de sus peores errores fue firmar un contrato para la televisión, ya que eso la tenía en malas condiciones psicológicas, y estaba agotada de todo últimamente.

No obstante, afirmó que de igual manera está contenta y motivada con el gimnasio. «La paso bien, estoy enfocada con mi cuerpo, con los masajes y no sé en qué momento pensé que meterme a la tele sería una buena oportunidad ¿Para qué? Si yo he hecho todas mis cosas desde muy chica. No estoy para irme a encerrar y que me quiten el teléfono, estoy viviendo una vida bacán afuera».

Asimismo, aclaró nuevamente que estaba completamente arrepentida de la decisión tomada y comentó que: «Ando puro quejándome, ni siquiera me río, desde que me metí a esa hue… No sé por qué firmé eso siendo una mujer adulta y todo, tengo opción de decir, no sé en qué mier… me metí», cerró.

La gran suma que deberá pagar por incumplir el acuerdo

Eso sí, la decisión trae consigo una gran multa por no cumplir con el contrato. De igual manera, la personalidad de redes sociales confesó que está dispuesta a pagar la multa que equivale a $30 millones de pesos.

Por sus historias de Instagram Naya Fácil indicó que firmó el contrato el día que le hicieron la encerrona y que pensó que sería una buena oportunidad. Finalmente, se arrepintió y señaló que por su salud mental, lo mejor es pagar esa multa.

«No tengo por qué hacer algo de lo que no me siento tranquila. Me come la mente dejar mi casa sola, mi auto, mi vida afuera, mis redes sociales, es mi trabajo y estoy muy enfocada. Además, tengo otros proyectos afuera, ¿De verdad me quiero ir a encerrar«, señaló en modo de reflexión.

A eso, sumó que: «Si firmé un contrato y me van a tener que demandar o lo que sea, voy a tener que ir no más. Tengo papeles de psicólogo, pero en fin, soy una mujer grande y adulta y tengo que apechugar ante las consecuencias y es lo que voy a tener que hacer. Públicamente y para mis facilines les digo yo no voy, firmé el contrato y todo, pero no voy, no me siento apta ni feliz, prefiero seguir con mis terapias, ir al gimnasio, dormir en mi cama, vivir mi vida como siempre lo he hecho».

Asimismo, Naya Fácil aseguró que su abogada ya estaría en conversaciones con la producción de Canal 13, y que esperara la demanda, según consignó Publimetro,

Para cerrar, pidió disculpas a todos sus «facilines»: «Lo lamento mucho, pero no puedo. Esta será la cagada más grande que haré en mi vida, pero no importa, prefiero priorizarme a mí».