Luis Mateucci impacta con revelación de su quiebre con Daniela Aránguiz: «Puso una foto de una ecografía falsa»

A pesar de que en un principio, Daniela Aránguiz y Luis Mateucci parecía que iban en camino de ser una de las nuevas parejas estables de la farándula nacional, todo se derrumbó y de a poquito se han revelado polémicos episodios de su relación.

Es en este contexto que, en el último capítulo de ¿Ganar o Servir?, el argentino confidenció con Nico Solabarrieta y Guarén, desconocidos detalles del término de su romance, el que se había consolidado en Tierra Brava.

Luis Mateucci y los desconocidos motivos de su quiebre con Daniela Aránguiz

Para comenzar, Luis Mateucci les reveló algunos complicados motivos que lo llevaron a terminar. «A mí ella me falló de una forma… Yo pensé que eran puras palabras, pero puso una foto de una ecografía falsa, eso no existió».

Tras esta situación, es que el chico reality no quiso nada más con Daniela Aránguiz. Por lo mismo, es que apenas conoció a Daniela Colett no dudó en lanzarse a coquetear con ella.

«Por eso avancé acá, porque yo sé que si avanzo aquí adentro y me ve, (Dany) se va a olvidar de mí, y ya no iba a querer volver. Y yo necesito eso, que no quiera volver conmigo. Di ese paso para que vea que no quiero nada más con ella», afirmó.

De todas formas, aseguró que le dolió el quiebre con Daniela, ya que se veía con ella a futuro. «Me duele porque yo pensé que esta vez podía funcionar con Daniela, pero no».

A raíz de esto, es que Guarén le contó que Fabio Agostini había invitado a salir a Aránguiz y que incluso subieron historias juntos. Pero Luis Mateucci no le dio mayor importancia, ya que mencionó que seguramente era para acaparar titulares.

Por su parte, Daniela Colett se mostró más que molesta con esa situación y partió a desahogarse con Oriana Marzoli y Fran Maira. «Ya no aguanto escuchar a Luis hablando de su ex. Tiene que contar toda la historia, pasa todo el día hablando».