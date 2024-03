Alejandra Valle se fue en picada contra Tonka Tomicic por disculparse con Hermógenes Pérez de Arce

Las disculpas públicas de Tonka Tomicic al político Hermógenes Pérez de Arce vuelven a generar reacciones entre las personas.

Cabe recordar, que uno de los momentos televisivos que causó más controversia en el último tiempo fue cuando la animadora echó a Pérez de Arce del estudio de Bienvenidos. Este hecho sucedió antes del Estallido Social, cuando los invitados se estaban hablando sobre la eventual violación a los derechos humanos.

En este contexto, la modelo interrumpió al periodista, señalando que «no se puede compartir el espacio televisivo con alguien que está negando parte de la historia de Chile». Posteriormente, lo invitó a retirarse del set.

Las disculpas de Tonka Tomicic

Tras casi cinco años de haber ocurrido el incómodo momento, la comunicadora rompió el silencio y se refirió al tema.

«He reflexionado mucho sobre esa situación y reconozco que cometí un enorme error al hacerlo. Aunque pudiera no haber compartido lo que él dijo, nunca debí haberle pedido que se retirara del set», indicó.

«Poco tiempo después, me senté a escribirle una carta para pedirle perdón por lo ocurrido. Pero luego pensé que una ofensa pública necesita una disculpa pública. Sin ninguna letra chica y con toda claridad, le pido perdón a don Hermógenes Pérez de Arce y a su familia», cerró.

Ante las disculpas, Hermógenes las recibió de la mejor forma y dijo que «le encuentro toda la razón a ella, hizo lo que tenía que hacer y me parece muy bien. Y, bueno, asunto terminado».

Sin embargo, el tema no quedó aquí, ya que la periodista Alejandra Valle compartió una reflexión sobre estas disculpas en su programa La voz de los que Sobran.

¿Qué dijo Alejandra Valle?

La comunicadora partió preguntándose «¿Quién es Tonka Tomicic? ¿La persona que está en desacuerdo con el negacionismo? ¿La persona que quiere defender los derechos humanos? ¿O solo defendemos los derechos humanos cuando estamos en un contexto de movilización social, cuando nos conviene? ¿De verdad, entonces, ahora le pido disculpas a un negacionista, a una persona que justifica que maten a otros por lo que piensan?».

Asimismo, dijo que las disculpas a Pérez de Arce fue la parte «más terrible» de la «vergonzosa» entrevista. Incluso, se explayó y realizó un análisis más allá, comentando cuál sería el motivo de fondo que tuvo Tomicic para disculparse.

«¿Quién es Tonka Tomicic? ¿Así va a encontrar trabajo? Seguramente sí, porque estas son las personas que le gustan a la televisión abierta», señaló.

Finalmente, habló sobre una posible vuelta a la televisión. «Cuando me preguntan en la calle, que me lo han preguntado muchas veces, si yo volvería a la televisión, siempre digo que no, prefiero mil veces estar aquí, desde las trincheras de la comunicación que vender mi alma al diablo», aseguró.