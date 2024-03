«Él es nefasto como personaje público»: Alejandra Valle se fue con todo contra Rodrigo Sepúlveda tras criticar la campaña contra el acoso callejero

La periodista Alejandra Valle ha sido crítica durante las últimas ediciones de La Voz de los que Sobran. En este contexto, en la jornada de ayer, arremetió sin filtro contra Rodrigo Sepúlveda, quien reprochó el gasto que la gobernación de Santiago hizo en la campaña que busca concientizar sobre el acoso callejero.

Desde el propio organismo, señalaron que fue una inversión de $450 millones, algo que no le gustó mucho a Sepu.

«Es muchísima plata en redes sociales. Van a hacer la campaña y el acoso callejero va a seguir igual. Esto se pudo haber hecho gratis, no es necesario gastar 400 millones de pesos», indicó en el noticiero.

«El país tiene que estar detrás de esto. Es una obligación parar el acoso callejero», agregó el periodista.

«¿O le vamos a seguir faltando el respeto a las niñitas en la micro o en el Metro? Una cantidad así no te va a frenar el acoso callejero, el acoso se frena con educación desde la educación y la familia», concluyó el conductor de Meganoticias.

Alejandra Valle en contra de Rodrigo Sepúlveda

Ante estos dichos, la periodista realizó sus descargos en La Voz de los que Sobran.

«Usted no va a concientizar a nadie, solo se dedica a decir cosas ignorantes y sin conocimiento», partió diciendo.

«La campaña son 450 millones y hay una primera parte en la calle y redes sociales, y una segunda parte que tiene que ver con la educación. Entonces no sabe, no tiene idea de lo que está hablando», comentó.

Incluso, remarcó que «él quiere que se haga campaña y encuentra muy terrible el acoso hacia la mujer… ¿Pero cómo se acaba con ese acoso?».

«¿Él cree que es gratis educar a la gente? ¿Cree que los educadores tienen que trabajar gratis? ¿Él es el único que puede ganar un sueldo en este país? Qué manera de hablar tonteras, y no saber de lo que está hablando. 9 de cada 10 mujeres reconocen haber sido acosadas en un espacio público. Si no le parece que eso es importante, ¿qué es importante, entonces?», señaló.

«Él es nefasto como personaje público, me interesa un comino lo que haga en lo personal. No lo conozco y no me interesa. Critico que hable desde la ignorancia con una propiedad a diario», cerró la periodista.