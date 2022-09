Alejandra Valle tras el triunfo del Rechazo: «Son personas que de esto no conversan»

La jornada de este domingo se llevó a cabo el Plebiscito de Salida por la propuesta de la Nueva Constitución, donde con el 99,99% de las mesas escrutadas, quedó más que claro que el ganador terminó siendo la opción Rechazo, por una cifra considerable.

Es en este contexto que durante el lunes, Alejandra Valle salió a compartir su primer análisis respecto a la decisión ciudadana, que por primera vez contó con inscripción automática y voto obligatorio.

Para comenzar, la comunicadora manifestó su decepción con el resultado a través de las redes sociales. Sin embargo, durante este lunes profundizó en su impresión en La voz de los que sobran. «Perdimos y fue una derrota bien contundente; y un triunfo muy contundente para el Rechazo», reconoció la periodista.

De acuerdo a lo señalado por Radio ADN, Alejandra Valle señaló que, «lamentablemente, ganaron los discursos de odio. Lo que estoy leyendo ahora es de mucho buscar culpables. La culpa la tienen los convencionales, los ultrones».

Alejandra Valle y el Plebiscito de Salida

«Más que con la tasa de participación, ciertas cosas tienen que ver con quiénes votaron y cómo votaron. Sobre todo en las regiones donde el Rechazo tuvo más diferencia con el Apruebo, que son regiones que están tomadas por la delincuencia, la migración descontrolada», indicó la comunicadora sobre la votación del Plebiscito de Salida.

Por otra parte, Alejandra Valle planteó que «somos una sociedad que está envejeciendo, por tanto los jóvenes solo representan el 20 por ciento. Como el voto es obligatorio, ya sabemos lo que pasó».

En ese contexto la comunicadora afirmó que «quienes votaron ahora e hicieron la diferencia, no son personas politizadas, son personas que de esto no conversan, no tienen el tiempo ni la dedicación para hacer un análisis. Sentarse y analizar».

«No les interesa tampoco, seguramente, porque además pasamos un período de dictadura, donde mucha gente cree que ser apolítico es súper choro. Que todavía es como el Chino Ríos y el ‘no estoy ni ahí», añadió Alejandra Valle.