¿Nueva chica reality?: Afirman que Faloon Larraguibel sería la nueva confirmada de «¿Ganar o Servir?»

No podemos negar que en el último tiempo, Faloon Larraguibel ha estado en palestra mediática activamente. Esto debido a que la ex Yingo denunció a su expareja, el futbolista Jean Peaul Pineda, debido a VIF.

Además, a los pocos días, sacudió la industria televisiva con una noticia que dejó a varios marcando ocupado. Ya que renunció a Zona Latina, canal donde era conductora del matinal «Sabores».

«Sé que circula la información de mi renuncia a Zona Latina. Quiero decir que esta decisión obviamente no ha sido fácil para mí, ya que he disfrutado trabajando aquí y he aprendido mucho a lo largo de 10 años», fueron sus palabras en cuanto a su resolución.

Además, agregó que «Siento que debo empezar nuevos desafíos, debo cerrar ciclos, debo darme la oportunidad de crecer aún más personal y profesionalmente. Da lo mismo el lugar, siempre habrá crecimiento y aprendizaje».

Asimismo, le dedicó unas emotivas palabras al que fue su canal por muchos años. «Obviamente, son muchos recuerdos que voy a mantener aquí en mi corazón, solamente quiero agradecer a Zona Latina, a mis compañeros y, por supuesto, a Sabores, que lo tendré acá en mi corazón», cerró.

Tras estas declaraciones, los rumores no demoraron en llegar. Uno de los más grandes era que la conductora de televisión estaría a puertas de ingresar a ¿Ganar o Servir?, nuevo reality de Canal 13.

¿Nueva integrante del reality de Canal 13?

A través de sus redes, el medio Infama aseguró que la ex Yingo habría llegado a un acuerdo para ingresar al nuevo encierro, que reemplazará a Tierra Brava. Además, comentaron que «La motivación de Faloon Larraguibel para entrar al reality es el dinero», según consignó La Cuarta.

La modelo se uniría a las filas y sería compañera de Naya Fácil, Gala Caldirola, Oriana Marzoli, Botota Fox, Pangal Andradé y Coca Mendoza, confirmados para viajar a Perú a participar de la competencia.