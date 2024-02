«Que mier… tení en la cabeza»: Eskarcita rompe en llanto al hablar de canción de Rubén Gutiérrez

A pesar de que ya pasaron más de dos meses del término de Gran Hermano Chile, uno de los temas que siguen dejando coletazos, es la expulsión de Rubén Gutiérrez, tras la acusación de Scarlette ‘Eskarcita’ Gálvez de tocarla sin su consentimiento.

Es en este contexto que, hace poco, el ex Carabinero lanzó una canción junto a su compañera de encierro, Mónica Ramos, en la que al parecer se refiere a la polémica. Pues en medio del tema se le escucha decir «Yo no fui, ni la toqué».

Frente a esto, es que Eskarcita participó del programa ‘Vamo a Calmarno’, donde afirmó que le había molestado la publicación de la canción. «Colgarte y agarrarte de eso para sacar un tema lo encontré nefasto».

A partir de sus dichos, la joven recibió una serie de comentarios, con algunos incluso burlándose de lo que vivió en el reality. Por lo mismo, es que a través de Instagram quiso hacer una profunda reflexión sobre lo que vivió, terminando entre lágrimas.

Eskarcita rompe el silencio por canción de Rubén Gutiérrez

Para comenzar, Eskarcita lanzó: «Mídanse con sus palabras de mier… porque esto no es un juicio social de a quién le crees o no. Yo creo que ninguna mujer, ninguna persona viene o va a algo (…) con la disposición de que la pasen a llevar de esa manera».

«Más encima no sé cómo conche… tomarlo si ahora la we… es tema a nivel nacional. O sea, qué chucha. No sé (…) no puedo no pensar en las mujeres, en las niñas que mas encima tienen que vivir con ese secreto y de convivir con su abusador siempre… y después hablai’ y lo decí’y tienes el valor de poder decirlo e igual te van a juzgar o no te van a creer», continuó la participante.

Siguiendo por esta línea, agregó que «O sea de verdad como sociedad estamos como el pi… es un tema que quiero transparentar porque me afecta we… me afectan sus comentarios, me afecta que sea tema, me afecta que donde sea que voy me lo pregunten».

«Dos dedos de frente we… es algo delicado como pa’ que tu vengai’ y saques una canción mofándote de eso. O sea que mier… tení en la cabeza. Mas encima los comentarios de mier… ¿De verdad no piensan que uno también siente? ¿Que se lo están diciendo a una persona?», mencionó sin poder aguantar el llanto.

Mientras que para cerrar, indicó: «Ya no quiero que me vinculen más al tema de nadie (…) y lo otro, después tienen la sinvergüenzura de decir ‘oh, se mató, se suicidó. Qué raro. ¿Por qué?’. O sea menos mal soy una persona fuerte, pero ya esta we… en serio te colapsa».