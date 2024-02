Desde «Gatitos Chilenos» nos cuentan cómo ayudar a los felinos afectados por los incendios forestales

Por estos días estamos viviendo una de las tragedias más fuertes de los últimos años. Esto es los incendios forestales de la V región, donde miles de personas quedaron damnificadas, además de 122 fallecidos y 9 mil hectáreas incendiadas.

Aunque no solo los humanos se vieron afectados, sino que también las mascotas, con muchas de ellas perdidas o heridas. Es en este contexto que en el Festival de la Corazón, conversamos con Karina Yáñez de «Gatitos Chilenos», servicio de adopción de felinos, quien nos contó como podemos ayudarlos.

Para comenzar, afirmó que «nosotros como gatitos chilenos hemos estado presente desde el año 2013 lo incendio de Rodelillo de la pólvora en todo y este realmente es el peor de todos. Nosotros queremos solicitar en especial que nos puedan colaborar con sabanillas, las sabanillas son las mismas que ocupan los adultos postrados que se ponen en las cunas y que muchas veces se usan para enseñar a los perros a hacer pipí».

«Estas sabanillas son súper importantes porque las heridas de los quemados no se pueden contaminar, por tanto, los gatitos en hospital no pueden usar arena sanitaria ya y se hacen pipí esas en caquitas y hay que estar cambiando constantemente las sabanillas y es algo que no llega mucho», continuó.

Tras esto, es que Karina hizo un llamado «a las liquidadoras de pañales que ellos venden mucho esto a los feriantes muchos puestos de feriantes que venden este tipo de cosas que los compran muchísimo más barato en lo que nosotros podemos comprar, necesitamos que ellos se pongan la mano en el corazón y que nos puedan donar específicamente sabanillas para gatos».

«Si hay más insumos veterinarios que quieran donar, por supuesto que nosotros los vamos a llevar, pero nuestra campaña está enfocada principalmente en las sabanillas», agregó.

¿Cómo ayudar a Gatitos Chilenos?

Para los amigos que quieran ponerse la mano en el corazón y apoyar a Gatitos Chilenos en su cruzada de ir en ayuda de los gatitos que sufrieron quemaduras, puede comunicarse a través del WhatsApp +56961902362, para coordinar la entrega de donaciones.

Mientras que para donar dinero, pueden hacerlo a través de Banco Estado, a nombre de «Gatitos Chilenos», en la cuenta 36372926818, RUT 6.511.233-6.