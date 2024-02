¿Cuánto cuesta la millonaria camioneta de Naya Fácil?

No cabe duda, que Naya Fácil ha estado en el foco público durante las últimas semanas por todas las acciones en las que ha estado involucrada.

La influencer, fue noticia porque ha logrado reunir varios millones de pesos para ir en ayuda de los damnificados de la Región de Valparaíso por los incendios forestales. También, por ser detenida por Carabineros, tras ser acusada de agredir a un trabajador en un local nocturno de Viña del Mar.

Pero eso no es todo, ya que durante la madrugada de este viernes 16 de febrero, Naya fue víctima de un portonazo en la comuna de La Florida. Según indicó en su cuenta de Instagram, se iba a reunir con una maquilladora, cuando fue abordada por unos jóvenes que portaban armas.

Tras, intentar escapar, la influencer chocó su singular vehículo contra una casa. «Chiquillos, acabo de chocar el auto, me acaban de hacer un portonazo. Intenté retroceder y no me retrocedía el auto, me bloquearon el auto, solo podía adelantar por eso lo choqué a cag…», indicó en sus redes sociales.

¿Cuánto cuesta el millonario auto de Naya?

No es ningún secreto que uno de los colores favoritos de la creadora de contenido es el rosado. El rosa la acompaña no solo en sus prendas y accesorios, sino que también en su vehículo. Su camioneta ya es reconocible en las calles de la capital.

Naya tiene un Ford Territory del año 2022, una camioneta SUV, especial para trayectos largos. Esto, debido a sus características, entre ellas: el techo solar panorámico con apertura y cierre eléctrico.

Esta joyita tiene un valor aproximado de $26.690.000 en su versión totalmente equipada. Aunque, si agregamos todos los accesorios, pintura, colores y luces, la suma ascendería a casi $30 millones de pesos.