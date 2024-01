Pedro Pascal compite y presenta: ¿Cuándo y dónde ver los premios Emmy 2024?

A pesar de que hace apenas unas horas se llevó a cabo la icónica ceremonia de los Critics Choice Awards, la temporada de premios sigue trayendo consigo más sorpresas. Esta noche se realizarán los Premios Emmy 2024, organizados por La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión.

Este evento vuelve tras meses de suspensión. Esto debido a las protestas del gremio de actores y escritores, que marcaron parte del año previo, y que influyeron en la reorganización de la temporada de premiaciones.

Se debe recordar que Pedro Pascal, reconocido por su versatilidad y talento actoral, no solo estará en el evento como uno de los nominados a Mejor Actor de una Serie de Drama, sino que también como uno de los presentadores de la noche. Se debe recordar que The Last of Us cuenta con 24 nominaciones tan solo en los premios Emmy 2024, siendo apenas superado por Succession.

Por el momento aún no se sabe qué categoría presentará el chileno en esta edición de los premios. Sin embargo, se ha revelado que compartirá la noche con otros icónicos presentadores y artistas. Entre ellos Jenna Ortega, Quinta Brunson, Sheryl Lee Ralph, Rob McElhenney, Holland Taylor, Jon Hamm, Jodie Foster, Charlie Day, Taylor Tomlinson.

¿Dónde ver la premiación?

La edición número 75 de estos premios se realizarán hoy, lunes 15 de enero, a las 22:00 hrs. La ceremonia se podrá ver a través de la señal de cable de TNT o por streaming con HBO Max. Al igual que la ceremonia de los Globos de Oro, este evento contará con una alfombra roja que se podrá ver a partir de las 21:00 hrs.

A continuación te dejamos en detalle algunas de las categorías más importantes de los Premios Emmy 2024.

Lista de nominaciones

Serie dramatica

Andor (Disney+)

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

House of the Dragon (HBO/Max)

The Last of Us (HBO/Max)

Succession (HBO/Max)

The White Lotus (HBO/Max)

Yellowjackets (Showtime)

Mejor actriz

Sharon Horgan (Bad Sisters)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Sarah Snook (Succession)

Mejor actor

Jeff Bridges (The Old Man)

Brian Cox (Succession)

Kieran Culkin (Succession)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Jeremy Strong (Succession)

Serie de comedia

Abbott Elementary (ABC)

Barr (HBO/Max)

The Bear (FX)

Jury Duty (Amazon Freevee)

The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Only Murders in the Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

Wednesday (Netflix)

Serie limitada