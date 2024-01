Ex chica reality se accidenta grabando «Top Chef Vip»

El esperado reality de cocina de Chilevisión, ya cuenta con bastante atención de los televidentes. Pues a pesar de que Top Chef Vip no se ha estrenado, las noticias que rodean las grabaciones han surgido a través de redes sociales y diferentes medios.

Si bien su emisión comenzará a partir del próximo 14 de enero, las grabaciones comenzaron hace unos días, y hasta el momento se han filtrado algunos detalles del programa culinario.

El día de ayer les mencionamos que ya se contaba con el nombre de quien sería la primera eliminada. Sin embargo, esta no fue la única ocasión que causó revuelo pues también se mencionó que uno de los participantes fue expulsado.

Ahora, la preocupación llegó a los usuarios ya que una de las participantes publicó haber sufrido un accidente mientras cociaba. Se trata de Gianella Marengo, quien debido a un mal manejo de una herramienta de cocina tuvo una lesión en uno de los dedos.

El accidente de Gianella Marengo en Top Chef VIP

Fue mediante su cuenta oficial de Instagram que la ex chica Yingo, compartió un par de historias contando el hecho. La publicación de las imágenes sin duda preocupó a sus seguidores, pues aquí mostraba su mano vendada.

“Perdí parte del dedo con uña y todo. Fue con una mandolina, así que perder una falange es mucho decir, ni siquiera cabe en la mandolina, pero es una herida grande”, escribió.

Debido a lo grave de la herida, la modelo habría sido trasladada rápidamente a urgencias para tratar la herida.

Marengo detalló en su cuenta de Instagram, que la producción actuó bastante rápido y que se portaron muy bien a la hora de manejar la angustiante situación.

“Me asusté mucho cuando vi que me faltaba parte del dedo, lloré mucho. La producción se portó súper bien, me calmaron y me llevaron en ambulancia a la clínica”, comentó al respecto.

Gianella no descartó, agradecer a sus compañeros de Top Chef VIP, por el apoyo que recibió durante el incidente. “Gracias también a todos mis compañeros de Top Chef que me mandaron mensajitos, volveré cargada con todo”, señaló.

La participante finalizó con palabras llenas de optimismo “Cada adversidad de la vida la tomo como aprendizaje. Vamos por más”.