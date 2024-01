Estos serían los invitados para la Gala de Viña 2024: Destacada modelo se hará presente

Cada vez falta menos para que inicie la semana del Festival de Viña del Mar, y sin duda uno de los puntos que más llama la atención es fuera de los escenarios.

Hablamos de la Gala de Viña del Mar, también conocida como la Noche Cero. Con este evento se dará el comienzo al festival viñamarino. Esta edición, al igual que la del año pasado, contará con la asistencia de grandes rostros de la televisión y del espectáculo, además de los diferentes artistas que año a año desfilan sobre la alfombra.

Cabe destacar, que los invitados tendrán la misión de elaborar su vestuario en relación a una nueva temática. En este contexto, la gala de este año está inspirada en las flores, debido a la celebración de los 150 años de la ciudad jardín.

«Vamos a tener un comienzo del festival único, lleno de todo lo que la gente espera y quiere ver de un espectáculo así, y para eso llevamos trabajando con mucha anticipación. Prometemos una noche donde volverá el público presencial, grandes figuras desfilando, a la altura de un gran evento como es el festival. La Noche Cero 2024será una gran fiesta de las flores, un homenaje a Viña que este año cumple 150 años de vida», adelantó Alexis Zamora, productor ejecutivo de la ceremonia.

A pesar de que aún no existe una lista oficial con los invitados, algunas personas ya han anticipado su asistencia al evento. Además, algunos portales de farándula ya han comenzado a filtrar nombres.

Los posibles invitados a la Gala de Viña 2024

En el programa Zona de Estrellas se mencionaron los nombre de quiénes confirmaron su asistencia para la Noche Cero 2024. Entre ellos se encuentran Benjamín Vicuña, Carolina Arregui, Mayte Rodríguez, Kika Silva y Tita Ureta.

Quienes también han confirmado su asistencia de manera pública son Botota Fox, Vesta Lugg, Belén Soto, Vale Roth junto a su esposo Miguel de la Fuente y Celeste Viel, quien representó a Chile en el Miss Universo 2023.

En cuanto a los preparativos, Viel compartió a LUN que está trabajando con varios diseñadores para lograr un look que encaje con el tema del evento: «color y flores». «Tengo que calzar con eso y quiero un look moderno, cool, elegante, algo que me represente a mí y mi estilo de moda», indicó la modelo. Además, reveló que su invitación se concretó a través de un mensaje por WhatsApp.

Por otro lado, Botota Fox adelantó hace unas semanas que existe la posibilidad de desfilar junto a algunos compañeros de Tierra Brava, aunque aún se desconoce quiénes son.