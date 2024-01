«Es como que me estuvieran mintiendo»: La Guarén se sincera sobre su relación con Ivette Vergara

Durante el día de hoy, martes 30 de enero, nos visitó Valentina Torres, más conocida como La Guarén. La exchica reality conversó en exclusiva con Radio Corazón sobre su paso por Tierra Brava.

Además, la pareja de Nicolás Solabarrieta comentó cómo se encuentra su relación de amistad con Fran Maira, cómo es tener de suegros a Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta y sobre si ingresaría a otro reality.

¿Qué la motivó a entrar a Tierra Brava?

La Guarén partió comentando que no sabía muy bien qué la motivó a entrar al encierro, pero se calificó como una persona que aprovecha las nuevas oportunidades. «Dije ‘es una nueva experiencia, me encanta llenarme de nuevas aventuras. Recién estaba viviendo en una isla sin nada que hacer y dije por qué no, voy al reality con todo'», detalló.

¿Cuál fue su momento más duro dentro del reality?

Sabemos que estar en un encierro con diferentes personalidades no debe ser nada fácil. Sin embargo, Torres sorprende al señalar cuál fue su momento más duro dentro de Tierra Brava. «El momento más duro fue cuando me fui. Me dio mucha pena, no me quise ir, pero me tenía que ir lamentablemente. Me angustió saber que no iba a volver a entrar a la casa. Y, claramente cuando se fueron personas que me importaban, tales como Simón y la Eva, creo que esas fueron las únicas veces que lloré», indicó La Guarén.

¿Cómo ha sido su relación con Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta como suegros, es verdad que es tan terrible como dicen?

Cabe recordar, que hace algunas semanas, Ivette Vergara confesó ser terrible como suegra. Ante esta declaración, le preguntamos a su hijo si era verdad, a lo que confirma los dichos de su madre. Estando la Vale con nosotros, claramente le íbamos a preguntar sobre este tema.

«Es como que me estuvieran mintiendo que dijeran que Ivette Vergara es una suegra brígida, porque realmente no lo es. La encuentro un amor de persona, al menos he tenido la suerte que a mí me ha tratado increíble. La encuentro una mujer con harta trayectoria y súper sensible. Alguien que te hace sentir cómoda. Así que no podría darles la razón a lo que dice ella y lo que dice Nicolás, parece que están mintiendo».

¿Te gustaría seguir en la TV, y en qué formato?

No es novedad que las personas que ingresan a los realities les surgen nuevas oportunidades en la pantalla chica. Sobre este tema, La Guarén mencionó que «no tengo idea. Yo creo que depende de las oportunidades que se me vayan dando. No sé si me gustaría ser reconocida por una chica reality. Si se me da la oportunidad para dedicarme a otra cosa dentro de la televisión me encantaría».

En esta línea, en la pasada entrevista que le realizamos a Nico Solabarrieta, él comentó que solo ingresaría a un nuevo reality acompañado de su pareja. Le preguntamos lo mismo a la Vale, quien dijo que «yo entraría a un reality solamente si es con Nicolás Solabarrieta, sola no».

¿Cómo te tomaste el video en el que Fran Maira habla de ti?

No es secreto que la amistad entre Fran Maira y La Guarén ya no es la misma de antes. Uno de los puntos que pudo haber roto la relación fue el mensaje que dejó la ex Gran Hermano sobre Torres en sus historias. «Está viendo su volá, está en su minuto de fama. Solo voy a decir que nadie conoce tu ho… como yo, nadie más te va a limpiar el poto, nadie más te va a duchar. ¿Quién va a estar ahí cuándo te caigas?», señaló Fran.

Ante esto, le quisimos preguntar a la exintegrante de Tierra Brava qué opina. «Yo soy pésima para las redes sociales y sé cuál video es, pero no lo he visto. Yo, conociendo a la Fran, jamás me diría algo mal intencionado, y si es que lo dijo, yo estoy segura que fue en broma. Nosotros somos amigas, la admiro mucho y yo sé que ella también me admira a mí», sentenció.