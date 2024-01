«Antes no mostraba ni un dedo»: Hacen bolsa a Tonka Tomicic por destapada foto en bikini

«A pesar de que lleva un buen tiempo alejada de la televisión, Tonka Tomicic está más que activa a través de Instagram, donde encanta a sus más de 1,4 millones de seguidores con registros de todo tipo en los que muestra su día a día.

Es en este contexto que para celebrar el verano, y que partió a unas merecidas vacaciones a la playa, publicó una picarona fotito de espalda, en la que se luce con un pequeño bikini, dejando al descubierto su trabajado físico.

Como era de esperar, en cosa de minutos, Tonka Tomicic recibió más de 40 mil me gusta y decenas de mensajes por parte del público, los que al parecer no quedaron muy felices con la postal, ya que le aseguraron que no era la idea mostrar tanto y también recordándole el bullado caso relojes VIP.

De todo le dijeron a Tonka Tomicic

«Cuál sería la idea de la foto?»; «Pensando en qué declarar ante la justicia»; «Antes no mostraba ni un dedo»; «la justicia tiene que ser igual para todos»; «Y cuando vas a hacerte responsable por el tema de los cheques?»; «ya no sabe que hacer para llamar la atención»; «Así como vamos pronto su only»; «Ella con la trayectoria que tiene, no es necesario subir esas fotos»; «Tiene menos carne que un wantan»; «Pense que era un alien» y «Mechera vip de santiago».

Mientras que otros usuarios le escribieron a Tonka Tomicic. «La media perso después de andar metida en cosas turbias»; «Ya estas out , supéralo no hay cupo en la TV para ti por fome»; «Pésima foto… ahí se ve q les arreglan todo»; «Está es igual que la barriga»; «Aprovecha la luz antes de estar a la sombra» y «No es la misma vista en una celda», es parte de lo que le dejaron.