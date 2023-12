«Lógico que uno espera más»: Gino Costa revela las razones de su impactante salida de TVN

Diciembre empezó con todo para la televisión chilena, siendo el caso de Gino Costa y su salida de TVN uno de los momentos que más impacto en lo que respecta a las noticias.

Ahora, el periodista salió a dar nuevas declaraciones acerca de su mencionada salida, dejando caer varios puntos importantes, entre los cuales destacó sus nuevos desafíos y el poco valor que se le dio en su antiguo canal.

Las razones de su adiós a TVN

Recientemente la salida de Gino Costa dejó la grande en todos los medios (incluyendo tu Radio Corazón), quienes se encargaron de dar a conocer la impactante noticia.

El hecho causó tanto impacto debido a que el reconocido periodista nacional decidió decir adiós al canal que fue su hogar durante 12 años, aunque las razones no estaban del todo claras.

Por esto, el comunicador entregó más detalles en una reciente entrevista para LUN, en donde decidió hablar acerca de su salida y también de los nuevos desafíos que tendrá en CHV.

El hombre que desde enero del próximo año será rostro de «Contigo en la Mañana», se mostró bastante motivado con esta nueva oportunidad, en donde expresó que para él, «es un honor».

Aunque también evidenció que el trabajo de notero es cada vez más arriesgado y que la gente ya no es la misma que hace 10 años. «Es una pega que no es fácil y la asumo con responsabilidad», dejó caer en la entrevista.

En lo que respecta a su salida de TVN, Gino Costa expresó que hubieron varias razones. «Para mis decisiones soy súper drástico. La semana pasada acepté la oferta de Chilevisión y no quise negociar nada con TVN porque ya había cumplido un ciclo. Si seguía iba a hacer lo mismo de siempre».

Posteriormente, habló acerca de lo que esos 12 años en el canal significaron para su carrera profesional. «El ‘Buenos días a todos’ lo exploré en todas sus áreas: fui periodista en terreno, panelista, animador. Hoy en día un profesional vale mucho más por eso».

Aunque finalmente, evidenció que no todo terminó de la mejor manera. «Lógico que uno espera más, pero los ejecutivos tendrán sus razones. Propuse ideas de programas, me ofrecí para hacer otros y no se dio», finalizó.