Gino Costa confiesa la reacción que tuvieron figuras de la TV al enterarse de su orientación sexual: «Eso me dio miedo»

En el marco del Mes del Orgullo LGBTQ+, es que Radio ADN entrevista a varias figuras pertenecientes a la comunidad, sobre lo que significa esta conmemoración y cómo han sido sus experiencias personales al enfrentarse a la sociedad y los medios.

Y en esta ocasión Gino Costa llegó junto a su pareja, Miguel Ángel ‘Pollo’ Campos, donde habló de la forma en la que vivió su experiencia al hacer pública su orientación sexual en 2023 y los temores a los que se enfrentó en un principio.

Gino Costa y el hacer su pública su orientación sexual

De acuerdo a lo que relató el periodista de CHV, a pesar de que recibió gran apoyo por parte de su círculo más cercano tras revelarlo públicamente, algunos de sus compañeros de trabajo en ese momento no se lo tomaron tan bien. «Recibí comentarios de gente reconocida como ‘no lleves esto como tu bandera de lucha’ y ‘que sea la última entrevista que des sobre esto’», aseguró.

Siguiendo por esta línea, Gino Costa recordó que «eso me dio miedo, porque me preguntaba que hay detrás (de eso) (…) era la incertidumbre, pero más miedo me daban los que me quisieron callar».

Junto con esto, el notero se refirió a las complejas situaciones que enfrentaron conocidas figuras televisivas, al perder oportunidades importantes a raíz de su orientación sexual, lo que incluso los llevó a batallas legales.

«Yo creo que Nacho (Gutiérrez) al exponer lo que le pasó, que es superdoloroso, fue supervaliente, Pancho (Saavedra) también (…) Por eso estos espacios son ideales para decir: no pasa nada, de verdad», señaló.

Por último, Gino Costa hizo una sentida reflexión: «Desde mi disciplina, la comunicación, yo hago un gigantesco mea culpa de parte de los medios de comunicación (…) Yo que estoy en un matinal y falta mucho. Me falta mucho, que eso esté en discusión o sabes que me falta, quizá una autocrítica, que la misma comunidad que están trabajando en los medios, ahí tengan esta responsabilidad».

Recuerda que puedes revivir esta entrevista a través del canal de YouTube de Radio ADN.