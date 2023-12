Impacto en la industria televisiva: Este es el icónico rostro de TVN que renunció tras 12 años

Estamos a fin de año, lo que significa que empieza a correr con todo la grúa televisiva. Y este 2023 llegó más que fuerte, pues durante la jornada de este viernes se dio a conocer que uno de los rostros más queridos de TVN dejó el canal.

Resulta que a través de su cuenta de Instagram, Gino Costa publicó un emotivo mensaje, con el que el periodista recordó una serie de momentos que vivió durante su paso por la señal estatal.

«Sí, acabo de renunciar a la que fue mi casa por casi 12 años… No fue fácil tomar la decisión pero, como muchos saben, me gustan los desafíos, lo difícil, lo que me quita el sueño… y ese es el nuevo camino que emprenderé. Me voy tranquilo, porque lo di todo y más. Aquí fui inmensamente feliz… obvio que, como todo en la vida, pasé momentos difíciles, rabias pero, sin duda, que las risas fueron muchas más», comenzó escribiendo en la red social de la camarita.

Junto con esto, Gino Costa agregó que «el 2012 llegué a TVN como un pollo de 24 años al programa más importante de la TV: “Buenos Días a Todos, El Matinal de Chile” donde me dieron la oportunidad de hacer de todo: notero, panelista, animador, sin duda, la mejor escuela que podría haber tenido».

La emotiva reflexión de Gino Costa tras su salida de TVN

«TVN me regaló la posibilidad de animar festivales… como el hermoso Festival de Dichato… estuve en el backstage del Festival de Talca, Olmué y Viña… animé el programa satélite de Viña y como olvidar a mi favorito “Buen Finde”. Compartí estudio con los mejores de la TV, de los que aprendí muchísimo… pero lejos lejos lejos, lo mejor de todo, son los amigos que me hice… los quiero muchísimo, los llevo a cada uno de ustedes en mi corazón. No bajen los brazos: que los valoren, lúzcanse, brillen y que los hagan brillar», reflexionó el comunicador.

Para cerrar, Gino Costa aprovechó de adelantar que pronto lo veremos en televisión, aunque no quiso decir a qué canal llegará. «Se cierra un ciclo, pero comienza uno que estoy seguro les encantará… nos seguiremos viendo. Hasta siempre».