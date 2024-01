«El primer día mostró la hilacha»: Hacen pebre a Gino Costa por lanzarse en contra de TVN

Este martes, Gino Costa hizo su debut oficial en Contigo en la Mañana, donde partió dejando la escoba en el programa, al contar de inmediato una serie de cahuines de lo que ocurría en el detrás de cámara de su ex canal, TVN.

Resulta que durante sus primeros minutos en Chilevisión, el periodista aseguró que «al lado los pelaban igual… Hay pura envidia, hay que decir la verdad. Decían ‘cómo ellos lo hacen, nosotros lo hacemos y no nos va bien’, se pican».

Como era de esperar, los animadores del espacio quedaron sorprendidos con los dichos de Gino Costa, quien siguió metiendo leña al fuego: «Llevo un mes esperando. Ya era tiempo de llegar a las grandes ligas… Ni les cuento cómo los miran al lado».

Las reacciones que dejaron los dichos de Gino Costa

Pero al parecer, al público que sigue el Contigo en la Mañana no le gustó mucho que el comunicador llegara destrozando al canal en el estuvo durante 12 años y así se lo hicieron saber.

Pues en la cuenta de Instagram de Chilevisión, compartieron el clip donde Gino Costa se lanza contra sus excompañeros. Publicación que en cosa de minutos tenía decenas de mensajes criticando la actitud con la que llegó.

«El primer día mostró la hilacha»; «Es un gran comunicador pero creo que no estuvo bien que contara intimidades de su otro canal, tampoco fue algo grave pero no debería caer en el pelambre, uno nunca sabe en qué momento puede necesitar volver…»; «Este sanguchito de palta, es penca. Nadie puede ser tan mala clase de andar pelando así a sus compañeros»; «Salió mal agradecido el muchacho, imagino que durante los 12 años en TVN, le comentó a sus compañeros que no hablaran de la competencia, la vida tiene muchas vueltas y más adelante lo vemos golpeando las puertas de la TV pública»; «Se notó lo mala clase, llegó pelando y burlándose del canal donde trabajó» y «Lo peor es llegar pelando al trabajo que te dió de comer por muchos años… Mal por él, si antes no me gustaba ahora menos», escribieron.