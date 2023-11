Terremoto en Chilevisión: Filtran cuál podría ser el programa en reemplazar a Gran Hermano tras la final

Por estos días, la primera edición de Gran Hermano Chile entró con todo a su recta final. Pues el polémico programa que comenzó el domingo 18 de junio, tiene programado cerrar la cortina el próximo domingo 3 de diciembre y elegir a su ganador.

Hay que mencionar que, hasta el momento, no se ha definido cuántos son los jugadores que disputarán el codiciado premio, pues actualmente son cinco los que siguen en la casa más famosa del mundo, siendo Cony Capelli, Jorge Aldoney, Viviana Acevedo, Scarlette Gálvez, Skarleth Labra y Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini los que esperan llegar a las últimas instancias.

Por lo mismo que, ya quedando nada para que termine Gran Hermano Chile, es que comienzan a aparecer las especulaciones sobre lo que se tiene preparado Chilevisión como reemplazo del reality show, que logró revivir el formato en nuestro país.

Esta es la nueva apuesta de Chilevisión tras el fin de Gran Hermano

Frente a esto, se debe mencionar que según adelantó Diana Bolocco, la animadora del programa, existen las expectativas dentro del equipo de poder realizar nada menos que una segunda temporada, donde se pueda reencontrar con Julio César Rodríguez.

En este sentido, según el medio ‘LimaLimón’, todavía no se tiene claridad, pero existe la posibilidad de que Diana Bolocco regresa la casa de estudio en Argentina «con nuevos participantes» e incluso podría ser en un formato de «Gran Hermano VIP».

Sin embargo, cabe destacar que por el momento esta información es un trascendido y todavía no existe comunicación oficial desde Chilevisión. Pese a esto, desde Publimetro aseguraron que CHV se encuentra en etapa de evaluación y negociación con el equipo de producción para el desarrollado de una nueva apuesta reality que asuma el legado de Gran Hermano.

«No hay nada cerrado. Lo cierto es que si va, no sería de inmediato. Hay que hacer varias evaluaciones primero. (Por el momento) no hay nada, absolutamente nada confirmado», sostuvieron desde el citado medio.