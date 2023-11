«Si fuera Fiera eso no pasaría»: Así fue la tensa pelea entre Pamela Díaz y Angélica Sepúlveda en Tierra Brava

La noche de este martes, se emitió un nuevo capítulo de Tierra Brava, el que sin duda estuvo marcado por la fuerte discusión protagonizada por Pamela Díaz y Angélica Sepúlveda, las dos figuras más polémicas del programa.

Resulta que todo comenzó en medio de una actividad donde debían preparar empanadas peruanas, momento en el que la ‘Fierecilla de Yungay’ se dio cuenta que Fabio Agostini estaba «cuchareando» la carne molida de Botota Fox, por lo que le quitó el plato y lo encaró duramente.

«Oye, pero deja eso así, qué eres patudo. Este hue… Pero, ¿por qué? Si esto es lo que tenemos que hacer acá, no, para la hue… Tiene que venir a nuestra mesa», le reclamó Angélica Sepúlveda sin guardarse nada.

Tras esto, mencionó en el tras cámara de Tierra Brava que «era nuestra comida, es una comida que íbamos a compartir con todos los demás ¿Cómo están metiendo babas ahí? Súper irrespetuoso. Lo encontré muy mala clase, siendo comida».

La complicada pelea de Pamela Díaz y Angélica Sepúlveda

Es en ese momento que Pamela Díaz se metió a la discusión y le recriminó su actitud a Angélica Sepúlveda. «Parece que la única que va a sobrar vas a ser tú aquí, amiga, así que tenga mucho cuidado, porque nosotras somos muy unidas aquí en el equipo».

«Yo me voy a quedar solita porque llego a la final y para eso vengo sola. Ya vamos a competir, vamos a competir. Bla, bla, bla, pura boquita», le respondió la ex chica reality.

Tras esto, es que Pamela comenzó a burlarse de su compañera: «¡Vamos Fierecilla! Te vas a quedar más sola que la Chama» mientras golpeaba una taza de lata. Junto con agregar que «no le creo nada que venga tan simpática, alegre y divertida, eso le duró un día y medio. Por eso es Fierecilla. Si fuera Fiera eso no pasaría».

Para seguir molestando a Angélica, la Fiera siguió cuchareando la carne e incluso la compartió con sus compañeros. «No, hue… de aquí no me sacas más» advirtió Sepúlveda, agregando que «Aquí no metes, porque yo digo que no». Mientras que para cerrar le lanzó «Te estoy diciendo que no. Oye, para la hue… Para la hue…».